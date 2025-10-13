Vagabond di Takehiko Inoue diventerà un anime?

Tra i lavori di maggior successo di Takehiko Inoue è impossibile non menzionare Vagabond, serie seinen di genere storico che si ispira al romanzo Musashi di Eiji Yoshikawa e che narra le vicende relative al samurai Musashi Miyamoto. Il manga ha fatto il suo debutto, in Giappone, nel 1998 sulle pagine del quindicinale Weekly Morning e in seguito Kodansha ha pubblicato i tankōbon. Attualmente Vagabond è ancora in corso e nel corso della sua serializzazione ha venduto 82 milioni di copie in tutto il mondo vincendo nel 2000 il Gran Premio per i manga al Japan Media Arts Festival.

Nonostante il grande successo riscosso, ad oggi non esiste ancora una serie televisiva di Vagabond, ma sono emerse alcune voci secondo le quali uno studio di animazione sarebbe interessato a lavorare sulla serie di Inoue. Secondo quanto riportato dall’insider AniTVOfficial su X, lo studio di animazione che ha realizzato Arcane, Fortiche Production, sarebbe interessato ad adattare Vagabond che il CEO definisce come “capolavoro”.

Se queste voci dovessero essere confermate, le aspettative sarebbero alte considerando l’ottimo lavoro svolto da Fortiche Production per lo sviluppo di Arcane. Ricordiamo infatti che la serie ha ricevuto ampi consensi dalla critica, venendo elogiata per la miscela tra animazione disegnata a mano e CGI, la storia, il worldbuilding, i personaggi e il doppiaggio. Arcane ha anche stabilito il record come serie più vista su Netflix ad una settimana dal suo debutto.

Per quanto riguarda Vagabond, il manga è edito in Italia da Panini Comics con Planet Manga che propone un’edizione definita “edizione regolare“, costituita da volumi che contengono meno pagine di quelle presenti nei tankōbon originali, e un’altra costituita da volumi di formato e contenuto uguale a quelli nipponici.

Gli eventi sono ambientati nel Giappone del XVII secolo e ruotano attorno a Takezo Shinmen alias Musashi Miyamoto e di Kojirō Sasaki. Sono due fenomenali spadaccini realmente esistiti dalle leggendarie abilità. La storia si apre successivamente alla battaglia e tra gli sconfitti sopravvissuti ci sono Takezo Shinmen e il suo amico Matahachi Honiden.

Per fare ritorno al loro villaggio natale dovranno superare molte insidie e verranno accolti dalla bella Oko e da sua figlia Akemi. Le strade dei due amici qui si separeranno, generando una serie di eventi che cambieranno per sempre la loro vita.