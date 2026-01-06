Undead Unluck: annunciata ufficialmente la seconda stagione dell’anime

La storia di Undead Unluck è tutt’altro che finita. È arrivata infatti la conferma ufficiale della produzione della seconda stagione dell’anime tratto dal manga di Yoshifumi Tozuka, una notizia che molti fan aspettavano dopo il finale intenso della prima stagione. L’annuncio è stato accompagnato da uno speciale intitolato Winter Arc, trasmesso il 25 dicembre, e da una nuova illustrazione celebrativa realizzata dallo stesso autore.

Chi ha seguito Undead Unluck fin dall’inizio sa bene quanto questa serie sia riuscita a distinguersi nel panorama shōnen. Fin dai primi episodi, l’anime ha mescolato azione, humor nero e idee narrative decisamente fuori dagli schemi, costruendo un mondo in cui le “regole” vengono continuamente messe in discussione. Al centro di tutto ci sono Andy, il Negator con l’abilità “Undead”, e Fuko Izumo, portatrice della sfortunata “Unluck”: due personaggi molto diversi, uniti da un obiettivo tanto assurdo quanto affascinante.

Andy è alla ricerca della morte perfetta, quella definitiva, mentre Fuko cerca semplicemente di vivere senza portare sventura a chi le sta intorno. Insieme entrano a far parte della Union, un’organizzazione che combatte fenomeni inspiegabili e cerca di mantenere l’equilibrio del mondo. È proprio da questo mix di dramma, ironia e riflessione sul destino che Undead Unluck trae la sua forza.

Lo speciale Winter Arc non è stato solo un regalo per i fan durante le festività, ma anche un modo per ribadire l’importanza della serie e mantenere alta l’attenzione in vista del futuro.

Yoshifumi Tozuka ha iniziato il suo percorso con il one-shot Uchuu Kankou C-Arc, ma è con Undead Unluck, serializzato su Weekly Shonen Jump, che ha davvero lasciato il segno. L’adattamento animato, prodotto da TMS Entertainment, ha contribuito a far conoscere la serie a un pubblico ancora più ampio.

Con la seconda stagione ora ufficiale, le aspettative sono alte. I personaggi hanno ancora molto da dire e il mondo di Undead Unluck sembra pronto a spingersi ancora più lontano. Per i fan, l’attesa è appena iniziata.