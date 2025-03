Ultraman: Rising: arrivano novità deludenti sul potenziale sequel

Ultraman è una serie televisiva di fantascienza giapponese che ha debuttato nel 1966 e il successo raggiunto nel corso degli anni ha portato a innumerevoli film, progetti televisivi e videogiochi. Uno dei progetti più riusciti e acclamati dalla critica incentrati sulla leggendaria figura è Ultraman: Rising di Netflix. Andato in onda il 14 giugno 2024, da quando si è concluso i fan hanno atteso di sapere se questo film avrebbe ricevuto un sequel. Sfortunatamente, il regista e lo sceneggiatore del film potrebbero avere delle brutte notizie per i fan.

Shannon Tindle era tutta a bordo quando si è trattato di dare a Ultraman una versione più moderna grazie al progetto Netflix acclamato dalla critica. Ultraman: Rising ha visto il personaggio titolare diventare un padre inaspettato, cercando di crescere un kaiju che, sebbene fosse ancora un neonato, era molto più grande della maggior parte delle altre cose sul pianeta. Sfortunatamente per i fan della leggenda giapponese, Tindle sui social media ha condiviso una brutta notizia su un potenziale sequel dicendo quanto segue: “Mi piacerebbe farne un altro, ma al momento non è nei piani. Tuttavia, ho appena iniziato a lavorare a qualcosa per cui sono molto emozionato.” Ciò che rende tutto questo ancora più deludente è che Tindle aveva una visione molto concisa di come sarebbe potuto essere il ritorno di Ultraman.

In un’intervista dell’anno scorso, Tindle ha confermato di aver inizialmente pianificato le basi di un sequel. Soprannominato Ultraman: Fallen, il film si sarebbe concentrato sul ritorno della madre di Ken. Il ritorno di Emiko Sato potrebbe essere inizialmente sembrato una buona notizia per Ken, ma Tindle ha rivelato che Emiko sarebbe stata la fondatrice della Kaiju Defense League. Nel discutere del secondo film, Shannon ha detto quanto segue: “Sebbene un sequel di Ultraman: Rising potrebbe non accadere mai, ho un’idea che sono entusiasta di condividere e ci ho lavorato in modo indipendente”.

L’anno scorso, noi qui su ComicBook.com abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Tindle non solo quando si trattava del potenziale sequel, ma anche dei vari film che aveva in mente, “Dirò questo. Ho idee per altri due film. So molto specificamente cosa voglio fare per quei due film. E tutto quello che posso dire è che i fan dell’emozione e del cuore di Ultraman, le persone che non sanno nulla di Ultraman, penso che saranno sorpresi se riuscirò a fare quei film, e i fan più accaniti, si divertiranno anche loro. Perché c’è una cosa che non abbiamo esplorato in questo film, ed è il Seijin. Quindi ti lascio dedurre cosa vuoi con questo.”

Fonte – Comicbook