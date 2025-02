Tu sei una meraviglia | Recensione

Nella vita di tutti i giorni raramente ci soffermiamo a pensare a cosa stiamo vivendo. Lo scorrere della nosta vita spesso è sottovalutato nella frenesia dei mille impegni che abbiamo tutti i giorni. Fermarsi a riflettere sul grande dono che abbiamo nel vivere giorno dopo giorno è molto importante. Necessario, soprattutto per poter apprezzare tanta della bellezza che ci circonda, nonostante spesso ci soffermiamo sugli aspetti negativi. Diventa più facile focalizzarsi sugli aspetti negativi in quanto catturano maggiormente la nostra attenzione e preoccupazione. In Tu sei una meraviglia troviamo invece una lunga riflessione sull’importanza di soffermarci sulla vita che stiamo vivendo. Un albo scritto e illustrato da Kobi Yamada, illustrato da Gabriella Barouch, tradotto da Giulia Genovesi, e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel ottobre 2024.

Come dicevamo, la nostra vita è unica e meravigliosa. Il dono più grande di tutti, e non va sprecato, ma valorizzato giorno dopo giorno. Ciò che desideriamo e sogniamo è sempre lì che ci aspetta, dobbiamo solo andare a prenderlo. A volte è una questione di coraggio, ma spesso non ce ne accorgiamo neppure di avere questa opportunità. In questo libro la vita viene presentate come uno scrigno di possibilità. Che scaturiscono anche dai molti talenti nascosti che abbiamo dentro di noi e spesso ignoriamo. L’unica cosa che possiamo fare è quindi quella di scoprirli. Il tutto narrato nelle vesti di un bimbo che insieme alla sua piccola volpe bianca attraversa paesaggi meravigliosi, cercando qualcosa di speciale. Gli scenari sono poetici e accompagnano il viaggio della vita di ognuno di noi. Un invito a esplorare il futuro con curiosità, a coltivare i nostri sogni e a mettersi in gioco senza paura.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Dopo il grande successo del bellissimo Il mondo ti aspetta, sempre ad opera di Kobi Yamada e Gabriella Barouch, pubblicato anch’esso da Terre di Mezzo, arriva questo nuovo albo illustrato. In questo nuovo libro, ritroviamo delle atmosfere molto simili al precedente. Anche in questo caso siamo portati in un’esplorazione. Un’esplorazione esteriore e interiore. Attraverso il testo e le immagini con un andamento dolce e poetico per conoscere tutta la meraviglia che il mondo ci offre. Noi siamo meraviglia è una frase che echeggia in ogni pagina di questo bellissimo albo illustrato, non solo nel titolo.

Una lettura emozionante sia per quanto riguarda le illustrazioni che il testo. Un testo che incoraggia grandi e piccoli ad avere fiducia in sé stessi e, di conseguenza, nel mondo che ci circonda. Gabriella Barouch realizza delle illustrazioni sognanti e magnifiche che accompagnano il ritmo narrativo dolce e carezzevole. Le parole usate semplici, poetiche e si sposano alla perfezione con la dolcezza e delicatezza delle illustrazioni. Una poesia testuale e visuale di fronte alla quale si resta incantati. Le illustrazioni, perfettamente adattate al testo trasmettono amore e bellezza. Un senso così forte e intenso che accompagna il lettore anche dopo la lettura del libro.

Terre di Mezzo ci regala un altro albo illustrato di pura magia e incanto. Una poesia illustrata e narrata che parla di ognuno di noi e del mondo meraviglioso che abbiamo dentro. La confezione del libro è eccellente, come sempre ci ha abituato questa casa editrice. Con una qualità di stampa che valorizza al massimo i colori vivissimi ed eterei delle illustrazioni.

Conclusione – Tu sei una meraviglia

Tu sei una meraviglia è un albo poetico che trasmette dei messaggi molto profondi. Lo fa in maniera delicata, mai perentoria, ma come fossero le raccomandazioni di un genitore o un nonno al figlio o nipote. Si segue il bambino protagonista con la sua candida volpe pagina dopo pagina avvinti dallo stupore e dalla magia che questo libro emana da ogni parte. Sembra quasi di scoprirsi e riscoprirsi attraverso di esso in un viaggio incantevole e rassicurante.

In conclusione, Tu sei meraviglia è un albo illustrato consigliatissimo che ci apre una finestra dentro noi stessi per scoprire la bellezza racchiusa in ognuno di noi. Una lettura che può insegnare ai bambini come non sottovalutare mai le nostre potenzialità e credere sempre ai nostri sogni, nonostante tutto. Ma può essere di insegnamento anche ai grandi, per le stesse motivazioni e con un bagaglio di esperienza ovviamente maggiore. Un libro per tutte le età che supera le barriere anagrafiche e trasporta in un mondo di magia e sogno.