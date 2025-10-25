Trillion Game di Riichiro Inagaki e Ryoichi Ikegami si avvicina al finale: mancano solo due capitoli alla conclusione

Manca pochissimo alla fine di Trillion Game. Il manga di Riichiro Inagaki (Dr. Stone, Eyeshield 21) e Ryoichi Ikegami (Crying Freeman) sta per concludersi: mancano davvero solo due capitoli. La notizia è uscita su Big Comic Superior, la rivista che lo pubblica dal 2020, e ha colpito parecchi fan che seguono la serie fin dagli inizi.

La storia segue Haru e Gaku, due ragazzi completamente diversi ma con lo stesso sogno folle: mettere in piedi un impero da un trilione di dollari partendo da zero. Gaku è un tipo tranquillo e super bravo con i computer, mentre Haru è quello più impulsivo e pieno di carisma, capace di buttarsi in qualsiasi cosa senza pensarci troppo. Insieme si trovano ad affrontare un sacco di sfide, tra affari, concorrenza e colpi di scena, cercando di farsi spazio in un mondo dove contano solo i più determinati.

Trillion Game ha saputo distinguersi per il suo mix di tensione, ironia e ritmo narrativo. Inagaki ha costruito una storia che riflette in modo moderno e avvincente il mondo del lavoro, dell’ambizione e della tecnologia, mentre i disegni realistici e dinamici di Ikegami hanno dato all’opera un tono maturo e cinematografico.

Il successo del manga è stato tale da generare diverse trasposizioni: nel 2023 è arrivata una serie live action con Ren Meguro e Hayato Sano nei ruoli dei protagonisti, seguita da un film e da un adattamento anime, prodotto dallo studio Madhouse.

Con la fine ormai vicina, molti fan si chiedono come Inagaki e Ikegami decideranno di chiudere la storia di Haru e Gaku. Dopo cinque anni di pubblicazione, Trillion Game si avvia verso un finale che promette di essere intenso e pieno di emozioni, degno di una delle opere più originali e appassionanti degli ultimi anni.

Un capitolo si chiude, ma l’eredità di questa storia, fatta di sogni, ingegno e sfide impossibili, continuerà a brillare ancora a lungo.