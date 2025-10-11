Trigun Stargaze: nuovo trailer e periodo di uscita dell’anime

TOHO Animation ha svelato nuovi aggiornamenti sull’anime di Trigun Stargaze trasmettendo un nuovo trailer che conferma che l’anime debutterà a gennaio 2026.

La società ha anche condiviso i nuovi nomi dei doppiatori che si uniranno al cast, tra cui Chika Ayamori nel ruolo di Milly Thompson, un personaggio apparso nell’anime originale del 1998 ma non in Stampede, e Ryuji Sato nel ruolo di Millions Knives, il principale antagonista della serie e il fratello gemello maggiore di Vash the Stampede.

Trigun Stargaze è la “fase finale” precedentemente annunciata dell’anime Trigun Stampede, ambientata 2 anni e mezzo dopo la fine di Trigun Stampede.

Tutti gli episodi saranno trasmessi in streaming su Crunchyroll e il giorno prima della pubblicazione del trailer i primi due episodi sono stati proiettati in anteprima al New York Comic Con.

La regia di Stargaze è affidata a Masako Sato e Takehiko Oxi torna da Trigun Stampede per lavorare sulla storia originale. Kazuyuki Fudeyasu è incaricato della supervisione e delle sceneggiature della serie.

Kouji Tajima, che ha già dato il suo contributo per Stampede, tornerà a lavorare al character designer come concept artist.

Kiyotaka Oshiyama, che ha diretto Look Back, il recente film acclamato dalla critica, è il character designer dell’animazione per l’anime.

La storia segue le disavventure di Vash the Stampede, un uomo armato in fuga con una taglia di “60 miliardi di dollari” sulla sua testa.

Vash si è guadagnato il soprannome di “Stampede” grazie alla distruzione che zelanti cacciatori di taglie seminano in ogni città che visita. Scritto e disegnato da Yasuhiro Nightow, il mangaka ha pubblicato per la prima volta un one-shot di Trigun sulla rivista di manga Monthly Shonen Captain della casa editrice Tokuma Shoten nel 1995 e un paio di mesi dopo ha iniziato la serializzazione regolare sulla stessa testata.

Tuttavia, Monthly Shonen Captain ha cessato la pubblicazione l’anno successivo costringendo la serie ad andare in pausa. In Italia, la prima serie del manga Trigun è arrivata sugli scaffali delle fumetterie italiane nel 2001 grazie alla Dynamic Italia.