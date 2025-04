Traslochi d’artista | Recensione

Quando si cambia casa, è importante affidarsi ad una ditta di traslochi seria e che abbia delle buone referenze. Sceglierla a caso può essere una mossa avventata e rischiosa. Ad esempio può capitare di ritrovarsi tutti i mobili danneggiati e le nostre cose andar perdute. Se poi si vuole fare un trasloco un po’ diverso da solito, si può cercare qualcosa di fuori dagli schemi. Ad esempio potrebbe trattarsi di un trasloco artistico. Come quello di cui vi andremo a parlare oggi. Traslochi d’artista è un albo illustrato divulgativo che ci racconta proprio questo, in modo creativo e divertente. Scritto e illustrato da Ericavale Morello e pubblicato da Camelozampa nel marzo 2025.

Nel libro precedente, Vendesi casa d’artista, si era affrontato il problema di trovare una casa. In questo nuovo invece, avremo il delicato compito di trovare un’impresa di traslochi adatta alle nostre esigenze. Ebbene, avremo ben venticinque imprese di traslochi tra cui scegliere. Ognuna di esse appartenente a un grande artista. Quindi è tempo di traslocare. La scelta è dunque ampia e ogni ditta dispone di mezzi di trasporto specializzati, proponendo un’offerta artisticamente unica. Se non saremo convinti fino in fondo, si potrà sempre consultare le recensioni dei clienti che si sono avvalsi dei loro servizi. Per verificare il grado di soddisfazione e capire se quell’impresa fa proprio al caso nostro.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Dopo il grande successo di Vendesi casa d’artista, che avevamo avuto il piacere di recensire, ci troviamo di fronte a una nuova e divertente opera artistica. Un modo giocoso e intrigante per avvicinare i giovani alla storia dell’arte, nel modo meno noioso possibile. La struttura dell’opera si caratterizza come una serie di schede, venticinque in tutto, come abbiamo detto in precedenza, dove vengono presentate delle imprese di traslochi. Oltre alla loro descrizione, troviamo a lato anche uno spazio per la valutazione dei clienti. Con un sistema di voto che va da una a cinque stelle. Abbiamo quindi la presentazione di ogni ditta caratterizzato dallo stile dell’artista rappresentato.

Per quanto riguarda le illustrazioni, anche in questo libro, la Morello ha realizzato un altro piccolo gioiello. Ognuna delle venticinque ditte di trasloco ha uno stile illustrativo ben identificativo dell’artista rappresentato. Con diverse opere inserite all’interno della pagina. Visivamente quindi il libro è davvero bello da sfogliare. Con la curiosità ulteriore di poter andare a cercare i vari riferimenti delle opere dell’artista citato.

Camelozampa ha prodotto un albo illustrato di grande livello curato in ogni aspetto. Sia per quanto riguarda i contenuti che per i materiali utilizzati per realizzarlo. Sia la copertina del libro che i fogli, hanno una consistenza e porosità che rendono le illustrazioni ancor più vive, quasi materiche. Il tutto volto a impreziosire l’opera stessa. Anche la qualità di stampa è eccellente e valorizza in pieno le illustrazioni. Altri dettagli molto interessanti di questo libro si trovano nelle ultime pagine. Qui troviamo infatti 25 oggetti smarriti che corrispondono alle altrettante ditte di traslochi che approfondiscono il nome degli artisti di ciascuna impresa. Inoltre è presente anche un QR code con cui accedere a una selezione di fonti e opere citate.

Conclusione – Traslochi d’artista

Traslochi d’artista è un albo illustrato geniale, una perfetta ed equilibrata miscela di bellezza e divertimento. L’opera di divulgazione di questo libro gioca sull’intrattenere e al contempo informare. Uno dei modi più efficaci sicuramente. Le illustrazioni, stupendamente realizzate, rendono il tutto ancor più accattivamente e immersivo. Gli testi poi sono molto snelli e velocemente leggibili. Dando le giuste informazioni con cui stimolano la curiosità e la voglia di conoscere meglio l’artista di turno per capir ancor meglio le battute. In definitiva ne risulta una lettura briosa e leggera. Una vera e propria chicca per gli amanti dell’arte.

Per concludere Traslochi d’artista è un libro di altissimo livello, come lo era d’altronde il volume precedente. Un albo illustrato che già al tatto trasmette l’idea di un prodotto di qualità in cui nessun aspetto è lasciato al caso. Visivamente l’impatto è molto forte con una copertina che colpisce l’occhio con la divertente citazione de La Danza di Henri Matisse. Un nuovo modo di fare divulgazione artistica che ormai Ericavale Morello padroneggia con grande capacità. Sia attraverso l’ironia dei testi e delle illustazioni, sia attraverso l’inserimento di un medium, che è quello in voga oggi, della valutazione con stelline. I riferimenti e citazioni artistiche sono quasi tutti facilmente intercettabili per chi ha una cultura artistica medio alta. Quindi abbraccia un bacino d’utenza molto ampio, e spinge, chi non conosce, ad approfondire e ampliare le sue conoscenze.