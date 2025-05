Tracce di sangue di Shuzo Oshimi supera 3,6 milioni di copie vendute: il dramma psicologico sulla maternità conquista il mondo

Il manga Blood on the Tracks (Chi no Wadachi), firmato da Shuzo Oshimi, ha recentemente superato la soglia dei 3,6 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, includendo sia le edizioni cartacee che quelle digitali. Il dato conferma il crescente successo dell’opera, che si è imposta nel panorama internazionale come uno dei drammi psicologici più intensi e disturbanti degli ultimi anni.

Una storia disturbante sul legame madre-figlio

Pubblicato in Giappone tra il 2017 e il 2023 sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan e recentemente completato con il volume 17, Blood on the Tracks ha attirato l’attenzione di lettori e critici grazie alla sua rappresentazione disturbante del rapporto madre-figlio. Al centro della storia c’è Seiichi, un ragazzo apparentemente normale la cui vita viene stravolta dalla possessività ossessiva della madre Seiko. La narrazione si sviluppa attraverso un crescendo di tensione psicologica, con scene cariche di silenzi, sguardi ambigui e momenti disturbanti che lasciano il lettore sospeso tra inquietudine e fascinazione.

La firma di un maestro del disagio psicologico

Oshimi, già noto per titoli come The Flowers of Evil e Inside Mari, conferma il suo talento nell’esplorare la psiche umana e le dinamiche familiari più torbide. Con Blood on the Tracks, porta all’estremo il concetto di amore materno, trasformandolo in una gabbia morbosa da cui il protagonista tenta di fuggire, senza mai riuscirci del tutto.

Un manga che fa riflettere e scuote le coscienze

Il successo dell’opera è anche frutto della sua capacità di suscitare discussioni e analisi, sia tra appassionati di manga che tra studiosi di psicologia e relazioni familiari. In un mercato sempre più attento alle storie profonde e complesse, Blood on the Tracks si impone come un esempio potente di come il fumetto possa affrontare temi delicati con maturità e impatto emotivo.

L’edizione italiana: “Tracce di sangue”

In Italia, il manga è stato pubblicato con il titolo Tracce di sangue da Planet Manga, etichetta di Panini Comics, a partire dal 27 giugno 2019. La serie si è conclusa con il volume 17, uscito il 27 giugno 2024.