Planet Manga gli annunci del Napoli Comicon 2025

In occasione della seconda giornata del Napoli Comicon 2025, Panini Planet Manga ha arricchito l’evento con una nuova serie di annunci che riflettono l’evoluzione del suo catalogo. Dai webtoon coreani alle light novel, passando per fantasy, horror e spin-off attesi, la selezione proposta mescola novità internazionali e approfondimenti su universi già amati, con un’attenzione particolare alla varietà di pubblico.

Horror, vampiri e apocalisse

Dal mondo del survival horror arriva All of Us Are Dead, celebre webtoon di Joo Dong Geun che racconta la lotta di un gruppo di studenti intrappolati in una scuola infestata dagli zombie. In un registro altrettanto cupo si inserisce Unholy Blood di Kim Jung-Hyun e Lin Lima dove una vampira solitaria cerca vendetta in un mondo dominato dai suoi simili. Più classicamente post-apocalittico è invece Mission in the Apocalypse di Haruo Iwamune, che segue un gruppo di sopravvissuti nel tentativo di ricostruire ciò che resta dell’umanità.

Fantasy e umorismo

Tra i titoli più attesi, Elden Ring: Storie di attimi lontani propone una raccolta di racconti ambientati nel celebre universo videoludico di From Software, con illustrazioni evocative firmate da Haruichi. Cambiando completamente tono, Salaryman Z di Number 8 e Ten Ishida unisce azione e satira: un impiegato qualunque diventa supereroe per affrontare le sfide della vita aziendale.

Romance, BL e slice of life

Panini punta anche su storie più intime come Living with Him di di Toworu Miyata, commedia romantica sulla convivenza tra due uomini molto diversi, e Dear Antique di Saki Tsukahara, che intreccia emozioni e oggetti del passato in racconti brevi e poetici. Tornano anche Sasaki e Miyano di Shou Harusono e Kotoko Hachijo in formato novel, grazie a un volume che approfondisce il loro rapporto con toni più introspettivi. Per chi cerca leggerezza, Tashiro, che tipo! di Yamada promette risate con la sua irresistibile commedia scolastica.

Ritorni d’autore

Chiudono gli annunci due titoli imperdibili: Food Wars: L’ÉTOILE di Taki Akitoki e Michiko Itō , spin-off della serie culinaria di culto, e L’attacco dei giganti – Birth of Rivaille di Hajime Isayama, Gun Snark e Hikaru Surugain, una nuova edizione full color, dedicata alle origini di Levi.