Torna la JUMP FESTA: l’edizione 2026 si terrà a dicembre

La JUMP FESTA 2026 si farà il 20 e 21 dicembre, come sempre in Giappone. È uno degli appuntamenti più attesi da chi ama manga e anime, soprattutto quelli che leggiamo sulle riviste Shueisha, tipo Weekly Shonen Jump o V Jump. Ogni anno richiama tantissimi fan, ed è ormai diventata una tradizione per chi segue da vicino questo mondo.

Un evento atteso dai fan di tutto il mondo

Più che una semplice fiera, è una vera festa. Ci sono annunci, anteprime, ospiti e tutto quello che rende speciale l’universo di Shueisha. Gli editori, gli autori e anche gli studi di animazione usano l’occasione per condividere novità. E anche se non tutti riescono ad andarci di persona, molti seguono tutto online, con le dirette e gli aggiornamenti in tempo reale.

Grandi annunci e nuove stagioni in arrivo

Durante la JUMP FESTA di solito succede di tutto. Vengono svelati nuovi anime, film o progetti speciali legati ai manga più popolari. Anche quest’anno ci si aspettano aggiornamenti su serie amatissime come One Piece, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball e My Hero Academia. Ma è sempre possibile che arrivi anche qualche sorpresa inaspettata.

Le serie emergenti e le nuove promesse

Oltre ai grandi nomi, la JUMP FESTA è anche un’occasione per dare visibilità ai titoli più recenti e agli autori emergenti. In questi spazi trovano posto manga che stanno iniziando a farsi conoscere e che potrebbero diventare i successi di domani. Panel dedicati, trailer in anteprima e materiali esclusivi aiutano i fan a scoprire nuove storie prima che diventino fenomeni globali.

Non solo annunci: spazio anche agli ospiti e agli eventi dal vivo

Durante le due giornate dell’evento, i visitatori potranno assistere a panel con i doppiatori, firmacopie con gli autori e mostre dedicate alle serie più popolari. Le aree tematiche, spesso curate nei minimi dettagli, permettono di immergersi nei mondi dei manga e degli anime in modo diretto e coinvolgente.

Un appuntamento che guarda anche all’estero

Negli ultimi anni, la JUMP FESTA ha iniziato a rivolgersi sempre di più anche al pubblico internazionale. Alcuni contenuti vengono tradotti in tempo reale o resi disponibili subito dopo l’evento, confermando quanto il fenomeno anime-manga sia ormai globale.