Tokyo Revengers: la Serie completa Aarriva in Italia con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport

Tokyo Revengers la serie completa, il fenomeno manga che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, sta per sbarcare in Italia con un’edizione da collezione unica nel suo genere, in collaborazione con due delle testate giornalistiche più prestigiose d’Italia: Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

Tokyo Revengers la serie completa, Un’Edizione Straordinaria

A partire dal 7 marzo 2025, i fan potranno finalmente godersi l’intera serie a colori in un formato esclusivo, con il patrocinio di due storiche testate giornalistiche italiane.

Cosa Rende Tokyo Revengers la serie completa, così speciale

Il capolavoro di Ken Wakui, vincitore del prestigioso Kodansha manga award, arriva con caratteristiche davvero straordinarie:

Collana realizzata in collaborazione con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport

Prima uscita con poster in omaggio

Cartolina da collezione in ogni volume

Edizione completamente a colori

Formato esclusivo

Dettagli della Pubblicazione

Data di inizio : 7 marzo 2025

: 7 marzo 2025 Periodicità : Settimanale

: Settimanale Prezzo : € 5,99 (arretrati € 6,59)

: € 5,99 (arretrati € 6,59) Numero totale di uscite : 41 volumi

: 41 volumi Testate partner: Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport

Il Protagonista e la Trama

Al centro della storia c’è Takemichi Hanagaki, protagonista di un’avventura straordinaria che ha catturato l’attenzione di lettori di tutto il mondo. La serie racconta le sue incredibili peripezie in un racconto che mixa azione, dramma e viaggi nel tempo.

Piano Completo delle Uscite

L’uscita seguirà un calendario preciso, con volumi settimanali dal 7 marzo al 31 ottobre 2025, compresi gli spin-off e i character book:

Volumi principali : Da Tokyo Revengers 1 a Tokyo Revengers 30

: Da Tokyo Revengers 1 a Tokyo Revengers 30 Color Special : STAY GOLD

: STAY GOLD Spin-off “Una Lettera da Baji” : 6 volumi

: 6 volumi Character Book: 3 volumi tematici

Disponibilità degli Arretrati

Nota Bene: Gli arretrati saranno disponibili:

8 giorni dalla data di pubblicazione in edicola

La prima uscita sarà disponibile dopo 15 giorni

Perché Non Perdere Questa Collezione di Tokyo Revengers la serie completa

Tokyo Revengers non è solo un manga, ma un fenomeno culturale che ha conquistato lettori di ogni età. Questa edizione rappresenta un’occasione unica per: