Togashi e Takeuchi insieme in una rara foto pubblica dopo anni

Nelle ultime ore è circolata una foto che ha colpito subito chi segue il mondo dei manga. La fotografa giapponese Mika Ninagawa ha condiviso uno scatto in cui compaiono insieme Yoshihiro Togashi e Naoko Takeuchi.

Si tratta di un’immagine piuttosto particolare, soprattutto perché non è così comune vedere i due autori in foto pubbliche recenti. Negli anni, infatti, Togashi è apparso raramente, e in alcune occasioni le immagini diffuse non mostravano nemmeno chiaramente il suo volto.

La foto è stata scattata dopo uno spettacolo di teatro immersivo realizzato proprio da Ninagawa insieme alla compagnia di danza DAZZLE. Un contesto diverso dal solito, ma che ha reso questo momento ancora più interessante per chi segue da tempo il lavoro dei due mangaka.

Parliamo comunque di due nomi che hanno segnato profondamente il mondo dei manga. Togashi è l’autore di Hunter × Hunter, mentre Takeuchi è la mente dietro Sailor Moon. Due opere molto diverse tra loro, ma entrambe diventate iconiche nel tempo.

C’è anche un altro dettaglio che rende lo scatto ancora più speciale. I due sono sposati da oltre 25 anni, e vederli insieme in un contesto pubblico non è qualcosa che capita spesso. Proprio per questo motivo, l’immagine ha attirato rapidamente l’attenzione.

Guardando la foto, quello che colpisce è anche il clima generale. Non è uno scatto costruito o ufficiale, ma un momento semplice, che dà l’idea di una presenza tranquilla, lontana dai riflettori a cui spesso si associano figure così importanti.

Negli ultimi anni Togashi è stato al centro dell’attenzione soprattutto per gli aggiornamenti legati al manga, tra pause e riprese del lavoro. Anche per questo, rivederlo in una foto recente ha fatto piacere a molti.

È uno di quei casi in cui basta un’immagine per riportare l’attenzione su due autori che, anche senza esporsi troppo, continuano a essere centrali per tanti appassionati.