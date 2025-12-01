Togashi completa la copertina del Volume 39 di Hunter × Hunter

Una notizia che i fan aspettavano da tempo è finalmente arrivata: Yoshihiro Togashi ha terminato la colorazione della copertina del Volume 39 di Hunter × Hunter. L’annuncio è arrivato tramite X (ex Twitter), dove l’autore ha condiviso un messaggio breve ma estremamente significativo, ossia “Copertina completata”. Due parole che sono bastate per riaccendere l’entusiasmo di una community da anni sospesa tra speranza e pazienza.

La realizzazione della copertina rappresenta un traguardo importante per il futuro della serie. Ogni piccolo aggiornamento da parte di Togashi viene accolto come un segnale di avanzamento concreto, soprattutto considerando la lunga e complessa storia di pause e rallentamenti legati alla salute dell’autore. Il Volume 39 è infatti uno dei più attesi in assoluto: non solo perché porta avanti le vicende sospese narrativamente, ma perché simboleggia un nuovo passo verso la continuità dell’opera.

Il post pubblicato da Togashi, pur essendo minimalista, ha generato migliaia di condivisioni e commenti in poche ore. I fan hanno iniziato a ipotizzare colori, composizione e possibili personaggi riportati sulla copertina, immaginando come potrebbe integrarsi con i volumi precedenti. Alcuni sperano in un focus sui protagonisti storici come Gon e Killua, altri su Kurapika o il Continente Oscuro, ormai fulcro delle vicende più recenti. L’assenza di dettagli ufficiali ha reso la discussione ancora più viva, trasformando questo piccolo aggiornamento in un evento vero e proprio.

La copertina completata non significa necessariamente che l’uscita del volume sia imminente, ma suggerisce che il processo editoriale stia procedendo in modo fluido. Anche in mezzo a pause e riprese, rivedere Togashi attivo e produttivo continua a essere un segnale importantissimo per chi segue Hunter × Hunter. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, con l’augurio che il Volume 39 possa essere più vicino di quanto previsto.

Per ora, una cosa è certa: anche un messaggio di due parole può bastare a far tremare l’intero mondo manga quando porta la firma di Yoshihiro Togashi.