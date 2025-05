To Your Eternity di Yoshitoki Oima sta per concludersi: mancano solo 2 capitoli alla fine

Una delle opere più toccanti e profonde del panorama manga contemporaneo sta per giungere al termine: To Your Eternity di Yoshitoki Oima si concluderà tra appena due capitoli. La notizia, arrivata ufficialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine, ha colpito al cuore i fan della serie, che da anni seguono con dedizione il viaggio struggente e poetico di Fushi.

Un viaggio lungo 25 volumi

Con 25 volumi in totale, To Your Eternity si avvia verso il suo epilogo dopo un percorso narrativo iniziato nel 2016, subito dopo il grande successo dell’autrice con A Silent Voice. Sin dall’inizio, la serie ha saputo distinguersi per il suo tono riflessivo, la profondità dei temi trattati e un protagonista unico nel suo genere: un essere immortale in grado di assumere le sembianze di ciò che lo colpisce emotivamente.

Un manga che parla di vita, morte e identità

Il manga ha esplorato temi universali come la morte, la solitudine, l’identità e il significato dell’esistenza, portando il lettore attraverso ere e mondi diversi, sempre con un’intensità emotiva fuori dal comune. Vedere questo lungo viaggio arrivare alla sua conclusione è un momento significativo per la community, che ha accompagnato Fushi nel suo percorso di crescita, cadute e rinascite.

L’anime continua: stagione 3 in arrivo nel 2025

La notizia della fine del manga arriva in parallelo a un’altra comunicazione importante: la terza stagione dell’anime andrà in onda nell’ottobre 2025, e racconterà le ultime fasi della storia. Non è chiaro se coprirà l’intero arco finale, ma l’attesa è già altissima.

Un finale atteso, tra emozione e gratitudine

Con solo due capitoli rimasti, l’addio a To Your Eternity promette di essere emozionante e intenso. Yoshitoki Oima ci ha donato una storia che ha lasciato un segno profondo e che, a quanto pare, è pronta a chiudersi con la stessa delicatezza e forza con cui è iniziata.