“The Horizon” trionfa a Lucca Comics & Games 2025: la forza del silenzio nel fumetto coreano

A volte non servono grandi dialoghi o azione sfrenata per lasciare un segno. Lo dimostra The Horizon, il manhwa coreano di JH, che ha conquistato il titolo di Fumetto dell’anno ai Lucca Comics & Games Award 2025. Pubblicato in Italia da ReNoir Comics in collaborazione con Gaijin, il titolo ha emozionato pubblico e critica con una storia semplice, ma profondamente toccante.

Il racconto segue due bambini che camminano tra le macerie di un mondo distrutto. Non ci sono spiegazioni, non ci sono grandi discorsi, solo silenzi, sguardi e la costante ricerca di speranza in mezzo alla desolazione. È un’opera che parla con le immagini, lasciando che ogni tavola trasmetta il peso dell’assenza e la delicatezza dei piccoli gesti umani.

In un panorama dove spesso a dominare sono colori vivaci, battaglie e ritmo frenetico, The Horizon si distingue per la sua poesia visiva. JH costruisce un mondo in cui la sottrazione diventa potenza narrativa: il vuoto non è mancanza, ma spazio per sentire, per pensare, per respirare. Ogni vignetta sembra sospesa tra sogno e ricordo, accompagnata da un silenzio che parla più di mille parole.

La vittoria a Lucca non è solo un riconoscimento all’autore, ma anche un segnale forte per il fumetto coreano d’autore, che sta trovando un pubblico sempre più ampio in Europa. The Horizon dimostra come il linguaggio del fumetto possa superare i confini culturali, trasformandosi in un racconto universale di guerra, perdita e resilienza.

Con questa vittoria, JH entra ufficialmente nel cuore dei lettori europei, portando un’opera che ricorda a tutti noi quanto a volte basti un tratto, una luce o un silenzio per raccontare il mondo intero. The Horizon è la dimostrazione di come il fumetto possa essere al tempo stesso arte visiva e riflessione profonda, capace di parlare a chiunque, indipendentemente dall’età o dal linguaggio. È una lettura che resta dentro, che spinge a guardare oltre la superficie delle cose.