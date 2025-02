The Heroic Legend of Arslan di Hiromu Arakawa entra nell’arco finale

The Heroic Legend of Arslan è uno dei manga storici più sottovalutati scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, famosa mangaka di Fullmetal Alchemist. Il manga è basato sulla light novel del famoso autore Yoshiki Tanaka. Tanaka è noto soprattutto per aver scritto Legend of the Galactic Heroes e The Heroic Legend of Arslan rimane una delle sue opere più sottovalutate. Nel 2015, due anni dopo il debutto del manga, è stato pubblicato un adattamento anime, ma non ha mai avuto una seconda stagione.

Nel frattempo, la light novel è stata serializzata dal 1986 al 2017. Poiché il manga sta finalmente giungendo al termine dopo più di un decennio dal suo debutto, l’arco finale sta ottenendo una promo sulla cover del numero 4/2025 di Bessatsu Shonen Magazine, che uscirà il 7 marzo 2025. È una rivista manga mensile giapponese pubblicata da Kōdansha. La rivista sta attualmente serializzando serie popolari come Blue Lock e Wistoria: Wand and Sword. Inoltre, ospita anche manga sottovalutati come Flying Witch e The Heroic Legend of Arslan.

The Heroic Legend of Arslan di Hiromu Arakawa è una serie storica ispirata alla storia e alla mitologia persiane, in particolare alla storia di Arsames, un antico principe persiano. Ambientata nel regno di Parsa, un potente impero governato dal re Andragoras III, la storia segue il principe Arslan, un giovane principe dal cuore gentile. Sogna di dimostrare di essere un degno sovrano e di essere riconosciuto dal padre. All’età di 14 anni, si unisce al padre in una guerra contro la Lusitania, un regno vicino. Tuttavia, il re Andragoras III viene ingannato dal traditore generale Kharlan, con conseguente schiacciante sconfitta. La guerra avrebbe dovuto essere a favore di Parsa, ma l’esercito è stato massacrato grazie alla strategia e all’inganno di Kharlan. Il nemico, l’esercito lusitano religiosamente fanatico, prende il controllo della capitale, Ecbatana, e cattura il re.

Il re viene catturato mentre Arslan riesce a malapena a scappare con l’aiuto del leale generale Daryun. I due intraprendono un viaggio per reclamare il regno. Arslan cerca la guida del brillante stratega Narsus, che si unisce a loro insieme al suo arguto servitore Elam. Durante i loro viaggi, Arslan guadagna nuovi alleati, tra cui la sacerdotessa guerriera Farangis, il musicista furfante Gieve e la focosa ragazza bandita Alfreed. Lungo la strada, acquisisce più esperienza come leader capace ed erede al trono man mano che la verità dietro la sua stirpe viene alla luce. Durante il suo viaggio, Arslan non solo combatte per reclamare la sua patria, ma la difende anche dagli invasori stranieri.

Fonte – Comicbook