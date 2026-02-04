The Ghost in the Shell: nuova key visual e trailer per il nuovo anime in arrivo nel 2026

Il nuovo anime di The Ghost in the Shell torna a mostrarsi con una key visual inedita e un primo trailer ufficiale, offrendo uno sguardo più concreto sul progetto già annunciato da tempo. Le nuove immagini confermano che la serie debutterà a luglio 2026, con una messa in onda settimanale, segnando un nuovo passo nel ritorno dell’iconica saga cyberpunk.

Alla guida del progetto troviamo Mokochan, al suo debutto come regista principale. In passato ha lavorato come assistant director su DanDaDan e ha collaborato a produzioni come Scott Pilgrim Takes Off per Netflix e The Heike Story, esperienze che fanno capire l’approccio visivo e narrativo che potrebbe caratterizzare questa nuova versione. La composizione della serie e la sceneggiatura sono affidate a EnJoe Toh, mentre il character design e la supervisione dell’animazione sono curati da Shuhei Handa.

Grande attenzione anche al comparto musicale. Taisei Iwasaki ricopre il ruolo di music director e compositore principale, affiancato da Ryo Konishi e Yuki Kanesaka, con la produzione musicale gestita da FlyingDog. L’animazione è affidata a Science SARU, uno studio che negli ultimi anni si è fatto notare per scelte visive molto riconoscibili e un approccio sempre piuttosto libero. Sarà interessante vedere come questo stile verrà applicato a un universo complesso come quello di The Ghost in the Shell.

The Ghost in the Shell arriva per la prima volta nel 1989 grazie a Masamune Shirow, pubblicato su Young Magazine di Kodansha. Da quel momento il progetto ha preso strade diverse: anime, film, serie TV e anche un adattamento live action. Per tantissimi, il punto di partenza resta ancora oggi il film del 1995 di Mamoru Oshii, quello che ha fatto conoscere questo universo a un pubblico molto più ampio.

Ci troviamo in un futuro dove impianti cibernetici, reti e tecnologia fanno parte della vita quotidiana. La protagonista è Motoko Kusanagi, maggiore della sicurezza pubblica, che si muove tra indagini, hacker e criminali capaci di intervenire direttamente sulle persone tramite la tecnologia. È uno scenario che, da sempre, mette al centro domande su cosa significhi essere umani in un mondo sempre più artificiale.

Questo nuovo anime si inserisce quindi in una storia già lunga e stratificata, ma con l’obiettivo di guardare avanti. Tra nuove immagini, trailer e uno staff che promette una visione personale, The Ghost in the Shell si prepara a tornare al centro delle discussioni, ancora una volta.