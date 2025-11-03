The Ancient Magus’ Bride: il cambio di rivista da oltre un milione di euro

Quando si dice “credere in una storia”: The Ancient Magus’ Bride è costato a Bushiroad più di 1,1 milioni di euro solo per i diritti di pubblicazione. Sì, hai letto bene. Secondo quanto condiviso dal profilo Arctic_mint, Bushiroad avrebbe speso qualcosa come 200 milioni di yen, più di un milione di euro, per aggiudicarsi The Ancient Magus’ Bride. Una cifra che fa girare la testa e che dice tutto sul valore e sull’affetto che circondano questa serie, ormai diventata un piccolo culto tra gli amanti del fantasy.

Il cambio di rivista era stato annunciato il 1° dicembre 2023, e nel giro di poche settimane il manga ha lasciato Comic Garden per entrare ufficialmente sotto l’etichetta Bushiroad. All’epoca la notizia aveva già fatto rumore, ma scoprire oggi quanto sia costato il passaggio ha lasciato davvero tutti di stucco.

Per chi ancora non lo conosce, The Ancient Magus’ Bride racconta la storia di Chise Hatori, una ragazza che riesce a vedere spiriti, fate e creature magiche, e di Elias Ainsworth, un mago misterioso con un volto non proprio umano. Tra i due nasce un legame unico, a metà tra il magico e l’emotivo, che ha reso questa serie una delle più amate degli ultimi anni. Dopo essere stata venduta all’asta, viene acquistata da Elias Ainsworth, un mago dal volto scheletrico e misterioso che decide di farla diventare la sua apprendista, e, forse, qualcosa di più. È una storia che unisce fiaba e oscurità, capace di far riflettere sulla solitudine, sull’accettazione e sul significato dell’amore. In Italia, il manga è pubblicato da Star Comics a partire dal 2016.

Un investimento come quello di Bushiroad fa pensare che la casa editrice punti molto su questo titolo, forse anche con nuovi progetti o adattamenti futuri. Nulla è stato confermato, ma l’interesse è altissimo. The Ancient Magus’ Bride non è solo un manga di successo: è un viaggio emozionante in cui magia e umanità si intrecciano, e ora anche un simbolo di quanto valore può avere una grande storia.