Tatsuki Fujimoto 17-26: in arrivo l’anime delle sue short stories su Prime Video

L’universo creativo di Tatsuki Fujimoto continua ad allargarsi e questa volta lo fa in una forma davvero particolare. Otto delle sue short stories, raccolte nei volumi Tatsuki Fujimoto Before Chainsaw Man: 17–21 e 22–26, diventeranno un anime che arriverà in streaming in tutto il mondo su Prime Video a partire dall’8 novembre. Il progetto si chiamerà Tatsuki Fujimoto 17–26 e ha già mostrato i primi materiali: un trailer e una key visual che hanno acceso l’entusiasmo dei fan.

Non stiamo parlando di un singolo anime con un’unica regia, ma di un vero e proprio mosaico di talenti. Ogni episodio avrà uno staff diverso e questo rende il progetto ancora più interessante. Tra i nomi coinvolti troviamo Tetsuaki Watanabe, già regista di Blue Lock, Kazuaki Terazawa, che ha lavorato a The Ancient Magus’ Bride Season 2, e Nobuyuki Takeuchi, noto per il film Fireworks.

A rendere il tutto ancora più speciale c’è la partecipazione di ben sei studi di animazione: ZEXCS, Lapin Track, Studio Kafka, P.A. Works, 100studio e STUDIO GRAPH77. Quest’ultimo, in particolare, è al suo debutto assoluto: si tratta di un nuovo studio fondato da FLAGSHIP LINE, con Kazuto Matsumura come presidente e CEO. In un certo senso, questo progetto segna anche la nascita ufficiale di una nuova realtà dell’animazione giapponese.

Le short stories di Fujimoto hanno sempre mostrato la sua capacità di passare dal surreale al drammatico con naturalezza, regalando storie brevi ma intense. L’idea di vederle animate, ognuna con il tocco unico di un team diverso, rende Tatsuki Fujimoto 17–26 un progetto quasi sperimentale, che potrebbe sorprendere tanto chi conosce già bene l’autore quanto chi si avvicina ora al suo lavoro.

Segnatevi la data: dall’8 novembre su Prime Video ci aspetta un viaggio nelle origini della mente dietro Chainsaw Man, con otto racconti che mostrano tutto il talento e la versatilità di Fujimoto.