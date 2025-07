Superman in 4K: alla (ri)scoperta del primo (e unico?) Uomo d’Acciaio

Dopo pochi giorni dall’uscita nei cinema del nuovo Superman di James Gunn, Superman – The Movie del 1978 arriva per Warner Bros. Home Entertainment Italy per la prima volta in un nuovo formato 4K Ultra HD. Un’edizione completa, comprensiva di disco blu-ray rimasterizzato, per tutti gli appassionati di tanti contenuti extra che spaziano dai commenti al film del produttore Pierre Spengler e del produttore esecutivo Ilya Salkind. Fino a un documentario del 1978 The Making of Superman: The Movie, arrivando ai trailer cinematografici e agli spot tv dell’epoca.

Primo della serie che vede Christopher Reeve recitare nei panni del supereroe DC, il film diretto da Richard Donner (I Goonies, Omen, Ladyhawke, Arma Letale) combina momenti di grande spettacolarità e azione a scene fortemente commoventi e porta sullo schermo effetti speciali, per l’epoca rivoluzionari, che hanno contribuito a rendere credibili i superpoteri dell’eroe.

Un film a cui deve molto il nuovo Superman, pieno di citazioni dallo stesso. A partire dalla sequenza iniziale al Polo Nord nella Fortezza della Solitudine fino alla palette di colori utilizzata, al costume, alla nuova Lois Lane che mette tutto in discussione e non ha vergogne o remore; e, in parte, al nuovo Lex Luthor, così pieno di sé e della propria intelligenza.

Uno dei primi cinecomic della storia a trasformare e rivalutare la figura del supereroe, a metterla in contatto con la sua parte più umana e a lanciare la carriera di Christopher Reeve. Quest’ultimo resta forse, ad oggi, proprio perché incarnava il bravo ragazzo onesto, altruista e genuino, l’unico vero Uomo D’Acciaio.

Le caratteristiche tecniche di Superman in 4K

La confezione è un semplice amaray in plastica ma che celebra l’epicità del primo Superman fin dalla cover.

Lingue 4K UHD: Dolby Digital: Italiano 2.0, Francese 2.0, Spagnolo 2.0, Tedesco 2.0. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH

Formato schermo: 2.4:1

Lingue BD: Dolby Digital: Italiano 1.0, Francese 1.0, Spagnolo 1.0, Tedesco 1.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 2.0.

Sottotitoli BD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Formato schermo: 2.4:1

CONTENUTI SPECIALI

4K Ultra HD + Blu-Ray

Commento al film del produttore Pierre Spengler e del produttore esecutivo Ilya Salkind

su disco 4K e Blu-ray

The Making of Superman: The Movie – Documentario TV del 1978

Trailer Cinematografici

Spot TV