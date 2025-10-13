Superman di James Gunn vola alto in home video

Dopo il recente successo al cinema, il nuovo Superman scritto e diretto da James Gunn arriva in versione home video per Warner Bros. Home Entertainment. Disponibili le versioni: DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (+ Blu-Ray) e in quest’ultimo formato anche in tre speciali edizioni Steelbook.

Ad arricchire la versione Blu-Ray, inclusa anche nel formato 4K UHD e nelle edizioni Steelbook, oltre 90 minuti di contenuti speciali. I fan saranno trasportati all’interno del nuovo magico universo DC tra approfondimenti sul processo di creazione del film e su alcuni dei personaggi principali. Inoltre un cortometraggio di animazione dedicato al supercane Krypto… e tanto altro ancora.

Attraverso una combinazione di azione, umorismo e profondità emotiva, il film segue il viaggio di Superman intento a riconciliare la sua eredità come Kal-El di Krypton con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, mosso dal desiderio di utilizzare i suoi poteri per il bene dell’umanità.

Una reinterpretazione del supereroe, segnata dallo stile inconfondibile di James Gunn, che offre al pubblico un Superman simbolo di giustizia, verità, gentilezza e compassione. Clark/Sup dovrà scoprire come far coesistere le sue due nature e trovare l’equilibrio per portare il peso dell’essere l’Uomo d’Acciaio.

Con oltre 600 milioni di dollari di incasso al botteghino globale, è diventato il primo film del 2025 tratto dai fumetti a raggiungere la cifra. Ha segnato così un ottimo debutto per la nuova saga cinematografica della DC guidata da James Gunn e da Peter Safran, co-presidente, co-amministratore e produttore dei DC Studios.

Accanto al protagonista David Corenswet (Twisters, Hollywood) nel doppio ruolo di Superman/Clark Kent, un grande cast di attori. Tra loro Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel) nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult (X-Men, Giurato n.2) nel ruolo di Lex Luthor.

SPECIFICHE TECNICHE

Lingue DVD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1.

Sottotitoli DVD: Francese, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH

Formato schermo DVD: 1.90:1

Lingue BD: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese

Sottotitoli BD: Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH

Formato schermo BD: 1.90:1

Lingue 4K UHD: Dolby Atmos-TrueHD: Italiano, Inglese, Tedesco

Sottotitoli 4K UHD: Italiano, Inglese, Tedesco

Formato schermo 4K UHD: 1.90:1

CONTENUTI SPECIALI

Adventures in the Making of Superman,

Lex Luthor: The Mind of a Master Villain,

The Justice Gan

Paws to Pixels: Krypto Is Born,

Corto d’Animazione dedicato a Krypto