Star Comics annuncia aumenti di prezzo sui manga a partire da marzo 2026

Star Comics ha ufficialmente annunciato che, a partire da marzo 2026, i prezzi di diversi manga subiranno un aumento. La notizia ha subito acceso il dibattito tra lettori e appassionati: diversi utenti hanno scritto per condividere preoccupazioni e opinioni sui rincari previsti. Serie molto popolari come Blue Box e Kaiju No. 8 passeranno a 6,90€, con quest’ultimo che registra un incremento di ben 1,40€ rispetto al prezzo attuale. Vinland Saga toccherà i 7,50€, mentre la One Piece New Edition arriverà a 5,90€. Gli aumenti riguarderanno anche alcune ristampe.

Secondo Star Comics, l’incremento è dovuto alle difficili condizioni internazionali e alla diffusa instabilità economica, fattori che hanno inciso sui costi di produzione e sui materiali. La decisione ha però diviso il pubblico: da una parte chi comprende la scelta, vedendola come conseguenza inevitabile dei costi crescenti; dall’altra chi critica un aumento che rischia di rendere i manga meno accessibili, soprattutto per i lettori più giovani, che rappresentano spesso la fetta più numerosa nelle fiere e nei negozi.

Il dibattito si concentra anche sul fatto che, a fronte di un prezzo più alto, il prodotto rimane sostanzialmente lo stesso di anni fa, con materiali analoghi e senza garanzie di innovazioni significative. In più, il settore editoriale italiano appare ancora cauto verso il digitale, concentrandosi su variant e edizioni da collezione, strategie che spesso mettono ulteriore pressione sulle tasche dei lettori.

Il rischio, secondo molti fan, è che i manga diventino un bene sempre meno accessibile, soprattutto per le nuove generazioni, potenzialmente allontanando dal fumetto chi oggi rappresenta il futuro del settore. Nonostante ciò, la passione per le storie, i personaggi e i mondi creati dai mangaka continua a spingere gli appassionati a seguire le loro serie preferite, anche di fronte a questo nuovo scenario.

Per chi vuole approfondire e consultare la lista completa degli aumenti, è disponibile il comunicato ufficiale di Star Comics.