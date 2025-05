Spy X Family e To Your Eternity: le prime stagioni degli anime in home video

Due serie anime molto amate arrivano finalmente anche in home video. Questo grazie ad Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica. Stiamo parlando di Spy X Family – di cui è uscito da poco anche il film al cinema – e To Your Eternity.

Spy X Family: quando lo spionaggio diventa familiare

Per la prima volta in un unico cofanetto i 25 episodi che compongono la serie dello scoppiettante anime tratto dal manga best-seller di Tatsuya Endo, realizzata da WIT STUDIO (Ranking of Kings, L’attacco dei Giganti, Great Pretender) e CloverWorks (My Dress- Up Darling, Bocchi the Rock!). Disponibile in Limited Edition Anime Factory 4 Blu-ray + 3 Cards e Booklet da Collezione.

La pace del mondo è in serio rischio e l’agente Twilight deve affrontare la più ardua missione della sua vita: fingere di essere un padre di famiglia. Recitando la parte del padre amorevole e del marito, deve infiltrarsi in una scuola per ricchi per avvicinarsi a un influente politico. Avrebbe la copertura perfetta, se non fosse che sua moglie è una letale assassina e i due non conoscono la vera identità dell’altro. Solo qualcuno sa chi siano realmente, la figlia che hanno adottato è una telepate!

Una serie divertente, frizzante e movimentata. L’edizione home video ne cattura tutto lo spirito in uno Slipcase solido e più largo contenente i quattro dischi e il resto. Non solo grazie al ricco comparto extra fisico – un po’ meno quello digitale – ma grazie all’estetica molto ben utilizzata. La vera chicca è il booklet in cui ci sono veri e propri giochi di enigmistica e simili ispirati dalla serie.

CONTENUTI EXTRA

Opening Textless

Ending Textless

Music Video “Breeze”

Anime MV “GOOD DAY”

PV

CONTENUTI SPECIALI:

3 Cards da Collezione

Book esclusivo con schede personaggi, interviste e gallery d’illustrazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 4

Durata: 600 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

To Your Eternity: verso l’eternità e oltre

L’emozionante anime realizzato da Brain’s Base (Hotarubi no mori e, Mawaru-Penguindrum) e tratto dal manga di Yoshitoki Oima (A Silent Voice). I 20 episodi che compongono la prima stagione sono raccolti per la prima volta in un’unica Limited Edition composta da 3 Blu-ray + 6 Cards da Collezione.

Al principio un “globo” è stato scagliato sulla Terra. “Esso” può fare due cose: tramutarsi in qualcosa che lo stimoli e poi può tornare in vita dopo la morte. Così cambia da globo a pietra e poi a lupo e, infine, diviene un ragazzo che però si aggira come un neonato che non sa nulla. “Esso” diviene il ragazzo chiamato Fushi. Venendo a contatto col buon cuore degli umani, Fushi impara non solo a sopravvivere, ma cresce anche come “persona”. Ma il suo percorso è ottenebrato dal suo inesplicabile e distruttivo nemico Nokker e dal tragico addio delle persone che ama.

Un anime profondo e riflessivo che invita a chiedersi il senso della vita e della morte, diretto da Masahiko Murata.

CONTENUTI EXTRA

Opening Textless

PV

CONTENUTI SPECIALI:

6 Cards da Collezione

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 3

Durata: 500 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano