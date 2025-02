Spy x Family: Tatsuya Endo si scusa con i fan dopo l’ultimo capitolo

Spy x Family sta attualmente affrontando il Term Break Arc, poiché la storia sta prendendo una direzione importante. I capitoli 109 e 110 fanno luce sulla vera identità di Donovan Desmond. Melinda segue il consiglio di Yor e visita Loid al Berlint General Hospital per una seduta di terapia. Racconta a Loid della capacità di Donovan di leggere la mente delle persone. Melinda crede che sia un alieno che ha sostituito suo marito, mentre il vero Donovan è stato portato da qualche parte lontano nello spazio. Non bisogna dimenticare che la serie ha già un altro telepate: Anya Forger.

Il fatto che lo sia anche Donovan, mette a repentaglio l’Operazione Strix di Loid, poiché il suo nemico è già un passo avanti a lui. Tuttavia, l’ultimo capitolo pubblicato, ossia il 111, introduce per la prima volta la madre di Anya. Ne vediamo solo un assaggio in un capitolo insolitamente breve, per il quale Tatsuya Endo si scusa.

L’account X ufficiale del mangaka di Spy x Family, Tatsuya Endo, condivide il seguente messaggio: “Il capitolo 111 di “SPY×FAMILY” è stato aggiornato. Mi dispiace, ma a causa del programma di correzione di bozze per le vacanze di Capodanno, le pagine sono molto corte, ma dato il contenuto, lo considero la storia principale. Grazie mille.” L’autore condivide anche un’adorabile illustrazione di Anya come farfalla, che fa riferimento all’ultimo capitolo. A differenza dei soliti capitoli che hanno più di 20 pagine, il 111 ne aveva solo nove. Il manga tornerà con un altro capitolo il 16 febbraio 2025.

I fan esprimono il loro supporto al mangaka poiché sono comunque rimasti colpiti dalla prima apparizione della madre biologica di Anya.

Il capitolo non rivela nello specifico il volto e il nome della madre di Anya, ma la vediamo di sfuggita nel sogno di Anya. La madre e la figlia indossano lo stesso vestito e la stessa acconciatura mentre camminano in un campo pieno di farfalle. La madre di Anya esprime che sarebbe meraviglioso se potessero librarsi nel cielo come quelle farfalle. Notando la tristezza della madre, Anya la abbraccia forte e la scena si sposta alla Forger House.

Loid dice che la scuola riprenderà il giorno successivo, il che significa che il manga inizierà un nuovo arco narrativo. Anya e Yor hanno un momento commovente in cui quest’ultima si rende conto che Anya vuole mangiare Potato Gratin senza nemmeno lasciarglielo dire. Anya scherza sul fatto che Yor riesca a leggerle nel pensiero e Loid sorride dopo che Yor gli racconta come lo sa.