Spy x Family: le corna di Anya potrebbero avere una spiegazione straziante

In Spy x Family, per molto tempo, le corna di Anya sono state considerate un dettaglio puramente estetico per distinguerla dagli altri personaggi principali del manga. Tuttavia le corna di Anya potrebbero nascondere uno straziante passato, poiché l’ultimo capitolo di Spy x Family anticipa che la peculiare acconciatura di Anya sia strettamente legata ai suoi genitori biologici, in particolare a sua madre.

Il capitolo 111 di Spy x Family offre ai fan il primo sguardo alla madre biologica di Anya, che sembra sfoggiare la stessa acconciatura a chignon spaziale di Anya. Detto questo, mentre gli chignon spaziali di Anya sono solitamente più rotondi e coperti dai suoi adorabili accessori a forma di corna, sua madre, il cui viso è per lo più oscurato, sembra sfoggiare degli chignon a punta, simili a corna, molto simili alle corna di Anya. Questo capitolo che implica che Anya probabilmente si è attenuta all’acconciatura ormai iconica come suo ultimo ricordo e legame con sua madre.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 6 febbraio 2025

A giudicare dall’aspetto più tozzo di Anya e dai suoi capelli e frangetta molto più corti, il flashback nel capitolo 111 sembra aver luogo molto prima che Anya fosse trasformata in un soggetto di prova. È probabile che la madre di Anya inizialmente abbia acconciato i capelli di sua figlia per abbinarli ai suoi.

L’ultimo capitolo non fornisce alcun indizio degno di nota su cosa sia successo alla madre biologica di Anya, ma sia lei che sua madre sembrano indossare camici da ospedale, come evidenziato dalla serie di lacci sul retro.

Ciò implica che Anya e sua madre potrebbero essere state entrambe cavie di prova in quello che comunemente si presume essere il Progetto Apple. Il flashback vede la madre di Anya affermare con malinconia che sarebbe bello poter volare via come una farfalla, il che di solito rappresenta un desiderio di libertà. E questo potrebbe alludere al fatto che siano state tenute prigioniere per degli esperimenti. Mentre i lettori non sanno per certo se la madre di Anya sia morta, le sue lacrime quando le è stato chiesto della madre biologica durante il colloquio di ammissione all’Eden potrebbero essere una prova sufficiente.

È straziante pensare che la pettinatura stravagante di Anya, spesso derisa dai suoi coetanei, possa essere l’ultimo legame rimasto con sua madre, il cui volto sta rapidamente svanendo dalla sua memoria.

Fonte – Comicbook