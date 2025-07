Spy x Family: la terza stagione svelerà il passato più tragico della serie

La terza stagione della serie televisiva di Spy x Family farà il suo debutto quest’anno, a ottobre, e farà parte del programma autunnale 2025. I fan potranno finalmente rivivere le vicende della famiglia Forger, ma questa volta sarà svelato il passato più tragico e intenso della serie. La prima stagione con 25 episodi, mentre la seconda stagione solo 12 episodi rilasciati in un unico ciclo. Lo studio di animazione non ha confermato il numero di episodi della terza stagione e se saranno suddivisi in due parti, ma inizierà con l’arco narrativo WISE.

La stagione precedente si conclude con una nota commovente e con Loid Forger impegnato a infiltrarsi nelle Born Industries. Sorprendentemente si ritrova davanti Bond. Mentre il cane scappava dalla pessima cucina di Yor Forger, Loid crede che il cane domestico voglia vendicarsi dell’organizzazione che ha fatto esperimenti su di lui. I due formano sorprendentemente una squadra eccellente e Loid completa la sua missione con facilità.

Recentemente è stato pubblicato un trailer incentrato su alcuni dei personaggi principali della serie, tra cui la famiglia Forger. Alla fine del trailer, si può vedere una scena scioccante del giovane Loid durante il periodo della guerra. L’episodio 24 della prima stagione ha offerto un breve assaggio del passato di Loid, mentre ricorda sua madre che gli cantava una ninna nanna. Ha confessato a Yor di non ricordare più il volto di sua madre, ma di amare stare tra le sue braccia. Loid è cresciuto nel corso della guerra, motivo per cui sentiva spesso il rumore delle bombe in lontananza, ma si sentiva al sicuro vicino a lei. All’inizio della storia, ha affermato che la ragione principale per cui sta combattendo così duramente è per assicurarsi che nessun bambino si ritrovi a vivere una vita come la sua.

La terza stagione di Spy x Family svelerà le strazianti origini di Loid e l’infanzia di un bambino cresciuto in tempi difficili. Spy x Family rivelerà quindi il motivo per cui ha deciso di combattere per la pace tra le due nazioni. Il suo passato è stato brevemente trattato nel capitolo 62, ma è comunque devastante in quanto evidenzia le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua infanzia e durante i suoi giorni da soldato prima di essere finalmente reclutato come spia dalla WISE.

Il trailer offre solo un breve scorcio del suo passato con Loid dice: “Non sapevo il vero motivo per cui era iniziata la guerra“. La scena evidenzia l’incapacità di comprendere il perché debba combattere contro il “nemico” e odiare la fazione avversaria.