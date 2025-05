Spy x Family introduce il nuovo rivale di Yor: di chi si tratta?

Spy x Family ha dato il via all’atteso nuovo arco narrativo e il nuovo capitolo della serie ha rivelato il nuovo rivale per Yor Forger. Spy x Family si sta preparando a una nuova importante storia, e anche se gli ultimi capitoli del manga si sono concentrati sulle avventure di singoli personaggi il manga ha accennato a qualcosa di più grande in vista. Il tutto si sta concretizzando con Yor, la quale si prepara ad affrontare una nuova missione di assassinio che la porterà in un territorio inesplorato.

Uno dei maggiori problemi di Spy x Family è la mancanza di un’operazione di assassinio complessiva di Yor, ma mentre i fan hanno già avuto modo di approfondire quella che è l’organizzazione di Yor attraverso i primi sguardi sul Garden, il nuovo capitolo della serie l’ha ampliata rivelando altri assassini che lavorano al suo fianco. Tra questi, il manga introduce un assassino che in particolare non ama Yor e stanno per intraprendere una nuova missione insieme.

Il capitolo 115 di Spy x Family vede Yor riunirsi al Garden, dando la possibilità ai lettori di avere per la prima volta una visione più ampia dell’organizzazione. A differenza delle precedenti analisi del Garden, questo offre una nuova prospettiva su come funziona. Il manga spiega che il Garden è in perfetta sintonia con il passato del paese e agisce solo nel migliore interesse della nazione, al di là della divisione tra le fazioni dell’Est e dell’Ovest. Sapendo tutto questo, si spiega meglio il modus operandi degli assassini che operano nel Garden.

E altri di loro vengono presentati nel capitolo. Uno dei nuovi assassini, il cui nome in codice è “Hemlock”, ce l’ha chiaramente con Yor. Non solo lancia un coltello contro una coccinella che Yor aveva sul dito, ma Hemlock e Yor quasi si scontrano prima dell’arrivo del Negoziante. Hemlock disapprova il modo in cui Yor lavora nell’organizzazione e nei capitoli successivi si scopriranno altre motivazioni.

Ma i due ora dovranno collaborare dato che saranno entrambi in missione. Il Negoziante ordina loro di eliminare i bracconieri che hanno cacciato i cervi, ora che la criminalità organizzata li sta usando per espandere i propri obiettivi e la propria influenza. Inizialmente, Matthew e Yor erano stati assegnati a questo compito, ma Hemlock si offre presto volontaria per accompagnarli in questa nuova missione a Sud. Ma è chiaro che Hemlock non approva Yor.

Mentre Yor sembra preoccuparsi solo degli insetti nella foresta in cui si stanno dirigendo, Hemlock la rimprovera per aver parlato di qualcosa di cui non dovrebbero preoccuparsi. Yor non sembra farci molto caso, ma lei e Hemlock si stanno scontrando. È l’assassino rivale di Yor che sembra prendere il lavoro più seriamente, ma la vera prova arriverà quando saranno entrambi sul campo.