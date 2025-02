Spy x Family: il manga svela per la prima volta la madre di Anya

Il manga di Spy x Family di Tatsuya Endo ha debuttato nel 2019 e presenta una storia commovente incentrata sulla famiglia Forger. Loid Forger è una spia di talento che lavora per un’organizzazione di Westalis che mira a mantenere la fragile pace con Ostania. Loid deve infiltrarsi a Ostania e fare tutto ciò che è in suo potere per avvicinarsi a Donovan Desmond, il principale sospettato. L’organizzazione segreta crede che Donovan sia un guerrafondaio, ma Loid non può estorcergli informazioni poiché è un recluso. Costruisce così una famiglia fittizia adottando Anya, una telepate, e Yor Briar, un sicario e nessuno di loro è a conoscenza dei loro segreti.

Nonostante i temi oscuri esplorati durante la storia, Anya alleggerisce sempre l’atmosfera. Ama i suoi genitori adottivi, ed è l’unica a conoscere il loro segreto. Tuttavia, il manga non ha rivelato il passato di Anya o da dove proviene. Tutto ciò che sappiamo finora è che veniva sempre rimandata all’orfanotrofio dopo essere stata adottata finché Loid non l’ha presa con sé. Tuttavia, il capitolo 111 rivela una scena straziante con sua madre.

Nel capitolo 111 di Spy x Family, vediamo un breve flashback del sogno di Anya. Lei e sua madre, che indossano lo stesso vestito e con la stessa acconciatura, stanno camminando in un campo dove vedono diverse farfalle. La madre di Anya esprime tristemente il suo desiderio di librarsi nel cielo come quelle farfalle. Ciò implica che si sente intrappolata e non ha la libertà che cerca disperatamente. Notando la tristezza di sua madre, Anya la abbraccia forte e la scena torna alla realtà. Il capitolo conferma anche che Anya ha vissuto con sua madre per un breve periodo.

La madre di Anya è stata menzionata per la prima volta nel capitolo 5 quando stava facendo un colloquio per entrare all’Eden Academy. Murdoch Swan, uno degli intervistatori, è un uomo che non nasconde la sua personalità insensibile. È anche abbastanza spietato da chiedere ad Anya se preferisce la sua matrigna o la sua vera madre. Anya scoppia a piangere durante il colloquio e Loid si rende conto che sua madre poteva essere già morta.

Questa è la prima volta che il manga esplora il suo passato e potremmo scoprire di più su di lei in futuro. Anya non è nata con poteri telepatici dato che è stata sottoposta a esperimenti in età molto giovane. È probabile che sua madre abbia subito lo stesso trattamento e sia morta qualche anno prima dell’attuale cronologia della storia.

Fonte – Comicbook