Spy x Family: il manga introduce un arco narrativo più divertente

Spy x Family avvia un nuovo arco narrativo che pone l’attenzione su Anya e la sua vita scolastica. Il manga in questione è solitamente comico anche se, nel profondo, affronta argomenti delicati come la guerra, i traumi infantili, la cupa realtà dell’assassinio, i conflitti politici e le lotte emotive. C’è sempre stato un equilibrio tra i momenti commoventi e quelli pieni di azione. La storia inizia con Loid Forger, la migliore spia di Westalis, che arriva a Ostania in missione segreta. Il suo scopo è arrivare a Donovan Desmond, un politico guerrafondaio. Non è passato molto tempo dalla fine della guerra, quindi la pace tra Westalis e Ostania è fragile.

Qualsiasi piccolo incidente significherebbe un’altra guerra, con conseguenti innumerevoli vittime. Tuttavia, Donovan Desmond rimane un mistero anche adesso. Loid lo ha incontrato solo una volta finora, e questo non lo ha aiutato ad avvicinarsi. Quindi, ripone la sua speranza su Anya la quale deve prima diventare amica di Damian Desmond, il secondo figlio della famiglia Desmond. Loid è anche felice di scoprire che Yor è amica di Melinda Desmond, la moglie di Donovan. L’arco di Term Break svela alcuni segreti importanti su Donovan che nessuno si sarebbe aspettato. Mentre l’arco di Term Break finisce, Spy x Family torna alle sue solite ambientazioni esilaranti con un nuovo semestre all’Eden Academy.

L’arco di Term Break di Spy x Family vede la famiglia Forger trascorrere del tempo di relax, ma le cose erano piuttosto imbarazzanti nella famiglia Desmond. L’annuale Sheep Festival è stato un punto di svolta importante nella storia. Le famiglie di Berlint escono in quel periodo e si godono l’atmosfera festosa con le persone a loro vicine.

Anche la famiglia Forger è andata a vedere il festival. Yor e Anya sono finite nella Hall of Clairvoiyants e hanno incontrato Melinda, che lavora lì come cartomante. È solo l’hobby di Melinda e lo tiene segreto alla maggior parte delle persone. La scena svela quanto stia soffrendo in silenzio a causa di Donovan, soprattutto perché non è in grado di avvicinarsi a Damian.

L’ultimo capitolo dell’arco narrativo mostra una breve occhiata alla madre di Anya e conferma che stava lottando contro qualcosa. Gli ultimi capitoli sono stati piuttosto profondi, ma ora che è iniziato un nuovo trimestre, i fan possono aspettarsi un sacco di momenti divertenti nel nuovo arco narrativo.

Tatsuya Endo conferma su X che il capitolo 112 è diviso in due parti perché è piuttosto lungo. Come al solito, Anya ha problemi a svegliarsi la mattina e si inventa delle scuse per marinare la scuola. Tuttavia, Yor crede che Anya potrebbe essere davvero malata, facendo dubitare Loid di se stesso. Alla fine, Anya decide di smetterla di fingere e si dirige a scuola. Lì incontra Betty, Damain e il resto dei suoi amici.

