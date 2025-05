Spy x Family: il manga introduce due nuovi membri dell’organizzazione di Yor

Il nuovo arco narrativo di Spy x Family è iniziato con Anya che scopre che le classi della scuola Eden sono divise in base ai voti e nel frattempo Yor è impegnata in una nuova missione. Il Garden, il gruppo di assassini per cui lavora, è avvolto nel mistero. Esiste da molto tempo, ma poiché quasi nessuno conosce i suoi membri, si crede che sia una leggenda metropolitana. Gli assassini che lavorano per il Garden proteggono Ostania dalle ombre. Sebbene siano un gruppo non ufficiale, ogni loro azione, per quanto estrema, è sempre a beneficio del regno.

Come WISE, l’organizzazione per cui lavora Loid, anche il Garden vuole evitare a tutti i costi una guerra tra Westania e Ostania. Tuttavia la serie non ha mai rivelato gli altri membri, nonché assassini, a parte Yor e Matthew. Il gruppo è pieno di questi professionisti forti e talentuosi come Yor, che affrontano ogni tipo di incarico pericoloso. Ora, con Yor che intraprende una nuova missione, il capitolo 115 di Spy x Family introduce altri due membri del Garden.

Il capitolo inizia con un incontro tra il Negoziante e Wilker, il Direttore del Servizio di Sicurezza dello Stato. Quest’ultimo porta diversi file per catturare l’interesse del Negoziante e ottenere il suo aiuto. Tuttavia, il capo del gruppo di assassini è interessato solo al bracconaggio dell’alce di Miteran, una specie rara di animale. I bracconieri sono in circolazione da molto tempo e stanno persino facendo affari con l’Occidente. Dopo la fine dell’incontro con Wilker, gli assassini fanno visita al Negoziante, inclusi Yor, Matthew, Hemlock e Gympie.

I veri nomi di Hemlock e Gympie sono sconosciuti e, proprio come Yor, i loro nomi in codice sono legati a delle piante. Hemlock è un uomo alto con i capelli lunghi che non va d’accordo con Yor, ma questa discordia nasconde una punta di ostilità. In confronto a lui, Gympie e Yor sono in rapporti relativamente buoni. Gympie è di bassa statura e nasconde metà del viso, quindi è difficile stabilire se sia un bambino o un adulto.

Dopo aver chiesto a Yor e Matthew di andare in missione insieme, il Negoziante si rende conto che avrebbero avuto bisogno di un altro compagno. Considerando il rapporto difficile tra Yor e Hemlock, Gympie accenna alla possibilità che l’assassino assente, Thistle, sia disponibile. Tuttavia, Hemlock si offre volontaria ad unirsi a loro. Vedendo che Yor ha paura degli insetti, la minaccia di nuovo, confermando che la loro missione sarà tutt’altro che piacevole. Sebbene la serie abbia introdotto solo altri due membri, è chiaro che ne vedremo ancora di più nel prossimo futuro.