Space Brothers verso la conclusione: l’annuncio inaspettato

Space Brothers, uno dei manga seinen più seguiti degli anni 2000, si concluderà tra tre capitoli. L’annuncio non chiarisce se questi includeranno o meno l’ultimo capitolo pubblicato nell’ultimo numero della rivista Morning di Kodansha. Quindi se il numero include l’ultimo capitolo il manga terminerà il 2 aprile, diversamente la conclusione sarà prevista per il 9 aprile.

Negli ultimi tempi Weekly Shonen Jump ha cancellato diverse serie manga, ma Shueisha non è l’unica casa editrice che pubblica storie importanti. Kodansha, l’editore responsabile di titoli come One Piece e molti altri, ha in programma di concludere non solo una delle sue serie più importanti, ma anche una delle più longeve. Pubblicata a partire dal 2007, Space Brothers narra la storia di due fratelli e della loro avventura nello spazio ormai prossima alla fine.

Il mangaka, Chuya Koyama, ha commentato che si tratterà di una conclusione naturale per il manga. In un nuovo post sui social media, Koyama dichiara che proprio come i lettori anche lui non vede l’ora di scoprire come andrà a finire. Mentre l’ultimo capitolo uscirà questa primavera, l’ultimo volume del manga arriverà quest’estate, portando a un totale di quarantasei volumi di Space Brothers. È una delle serie manga più longeve, seconda solo a One Piece, e sebbene non sia famosa quanto quest’ultima, si è guadagnata una schiera di fan fedelissimi.

Gli eventi ruotano attorno ai protagonisti Hibito e Mutta Nanba, che si sono trovati di fronti a un’esistenza diversa in termini di soddisfazione personale e successo lavorativo. Se il primo è tra gli astronauti selezionati dalla NASA per far parte dell’equipaggio della prima missione spaziale di lunga permanenza sulla Luna, il fratello è stato licenziato dall’azienda per cui lavorava come designer. Il loro futuro, tuttavia, non è ancora stato scritto in quanto da sempre i due sognano di raggiungere insieme lo spazio, e per mantenere la promessa che si sono fatti da bambini è necessario che le loro strade convergano.

Non solo il manga ma Space Brothers ha avuto anche un adattamento anime nel 2012, andato in onda per quasi cento episodi. Lo studio di animazione A-1 Pictures, famoso tra i fan per lavori di successo come Solo Leveling e Sword Art Online, ha diretto il progetto, con un film d’animazione tratto dal franchise uscito nel 2014. Nel 2012, la serie ha anche ricevuto un adattamento live-action in Giappone da Toho, che ha portato la storia del manga sul grande schermo.