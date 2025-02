Sono io | Recensione

Conoscersi è un processo che facciamo tutti nel corso della vita. Specie nei primi anni della nostra esistenza questa esplorazione è avventurosa e ricca di sorprese. Il nostro corpo è pieno di cose a noi sconosciute. Sia dentro che fuori da noi. Conoscerle è importante sia per cresce che per relazionarsi con gli altri. Infatti l’essere umano è un animale sociale e ha bisogno di stare insieme agli altri individui. Sia per confrontarsi che per crescere, sopratutto nei primi anni di età. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema centrale proprio questo. Sono io è un libro scritto e illustrato da Tzu-Chun Chang, tradotto da Francesco Ferrucci e pubblicato da CameloZampa nell’ottobre 2024. Questo libro è infatti uscito originariamente in catalano per Zahorì Books con il titolo “Qui soc. Un llibre per conèixer-te” nel maggio 2023.

In questo bellissimo albo illustrato di divulgazione andiamo alla scoperta di un aspetto che molti sottovalutano. Cioè che tutte le persone sono uniche, sia dentro che fuori. Questa narrazione viene immaginata e strutturata come una grande casa dove, con gli occhi di un bambino, andiamo all’esplorazione delle diverse stanze. Ce ne sono diverse da conoscere. Ad esempio la nostra personalità, le nostre emozioni, la nostra coscienza, come ci definiamo, come ci definiscono gli altri e molto ancora. Entreremo da un’enorme serratura in questo infinito spazio racchiuso tra le pagine di questo libro. Useremo quindi delle chiavi, per aprire ogni stanza, provando a scoprire ogni aspetto che esse contengono e che ci appartiene.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo libro è scritto e illustrato da Tzu-Chun Chang. L’autrice taiwanese ha conseguito un master in illustrazione di libri per bambini alla Cambridge School of Art e un BA in Motion picture alla Taiwan University of Arts. Il suo talento lo si nota in tanti dettagli del libro. Primo tra tutti è la facile leggibilità di ogni immagine corredata dalle diverse didascalie. L’ordine con cui sono spiegate tutte le varie sezioni esposte rendono ancor più interessante la lettura. Le illustrazioni delicate dai toni tenui rendono maggiormente il senso di ordine ed eleganza in ogni pagina.

Lo stile delle illustrazione rende ogni pagina preziosa e ricca di informazioni valorizzando ogni argomento e rendendolo ancor più interessante. Il testo e le illustrazioni infatti viaggiano di pari passo in simbiosi perfetta per rendere ogni pagina un’esplosione di inforamzioni coinvolgenti e intriganti. In questo albo illustrato non c’è un vero e proprio protagonista. Il lettore è il protagonista e viene impersonato da una bambina curiosa e piena di domande. Sarà proprio lei ad accompagnarci, pagina dopo pagina alla scoperta del meraviglioso mondo che abbiamo dentro e intorno a noi. Con lei un piccolo gattino che sarà sempre la nota buffa e divertente in ogni situazione e ambiente.

CameloZampa ci regala un libro divulgativo davvero ben realizzato e pieno di spunti interessanti. Ovviamente molto fanno le illustrazioni e il testo essenziale ma ricco di informazioni. Ma soprattutto per quanto riguarda l’interazione testo e immagine e la struttura narrativa intrigante e ben congegnata. Un altro aspetto da non trascurare è sicuramente la carta utilizzata per questo libro. Ha infatti uno spessore e una consistenza che consente anche di avere una qualità di stampa e confezione di altissimo livello.

Conclusione – Sono io

Sono io è un albo illustrato molto particolare che fa della dolcezze e della scoperta di noi stessi il suo tema centrale. Lo fa in modo simpatico e giocoso con un personaggio in cui ci si identifica fin da subito. Riesce con pochi e semplici espedienti a trasmettere con dolcezza e leggerezza un messaggio potente come è quello della nostra splendida unicità. Sicuramente, uno degli aspetti che rende la lettura scorrevole e piacevole è lo stile di illustrazione essenziale e il testo semplice e asciutto. Questo non vuol dire che in esso siano contenute poche informazioni, al contrario, ne è ricco.

Si tratta quindi di libro versatile e imperdibile per chi ama gli albi divulgativi in modo atipico e intrigante. In conclusione Sono io è uno di quegli albi illustrati che andrebbe sempre consigliato per far capire quanto ogni essere umano sia un concentrato di preziosità e bellezza da non sottovalutare mai. Il tutto narrato con tanta dolcezza e leggerezza in modo da non renderlo né eccessivamente sdolcinato, né troppo serio e noioso.