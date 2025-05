Sonic 3 – Il Film in home video: una saga che va sempre più veloce

Sonic, Knuckles e Tails tornano nella loro avventura più epica (ma non l’ultima) con la pellicola campione d’incassi Sonic 3 – Il Film. Ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray e in due edizioni SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray da collezione, blu o rossa, acquistabili fino a esaurimento scorte.

Un’avventura ricca d’azione che piacerà ai fan di tutte le età. Sonic 3 – Il Film è stato decretato Certified Fresh e Verified Hot su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del 96%. Quest’ultimo film basato sul videogioco SEGA ha guadagnato oltre 420 milioni di dollari in tutto il mondo. È diventato il più grande incasso dei tre film di Sonic e spingendo il box office globale del franchise oltre il miliardo di dollari.

Sonic 3: il film

Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovrà cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta. Keanu Reeves si unisce al cast stellare nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star. Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub. Oltre ovviamente al ritorno di Jim Carrey. I nuovi arrivati sono Alyla Browne e Krysten Ritter.

Un capitolo un po’ ridondante e ripetitivo, abbastanza semplice ed infantile. II finale apre già con la scena post credits ad un’ulteriore new entry dal mondo SEGA e ad un quarto film già confermato.

Il film è il sequel del secondo capitolo, a cui ha fatto da ponte la serie Knuckles, disponibile in streaming su Paramount+.

Sonic 3 – Il Film: l’edizione home video

Il film in 4K è il classico Slipcase Plaion/Paramount, solido e curato con belle serigrafie e il doppio disco anche blu-ray. La qualità audio/video è la stessa dei precedenti capitoli. I contenuti extra comprendono quasi un’ora di bonus, divisa come segue.

Commento del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic Ben Schwartz — Vivi un’avventura con il regista Jeff Fowler e la voce di Sonic Ben Schwartz in questo divertente commento cinematografico.

Divertimento nella famiglia Sonic — Il cast e la troupe del franchise Sonic raccontano come la loro alchimia dietro le quinte e davanti alle telecamere li abbia trasformati in una famiglia nel corso degli anni.

Dentro Shadow — Keanu Reeves e il cast forniscono un approfondimento sull’interpretazione dell’attesissimo e amato personaggio di Shadow the Hedgehog.

Riunione di famiglia: Ivo e Gerald Robotnik — Jim Carrey e la famiglia Sonic raccontano come i personaggi di Ivo e Gerald Robotnik siano stati realizzati grazie al suo impegno nei confronti di entrambi i personaggi e alla magia degli effetti visivi e del trucco prostetico.

Per amore di Sonic: dirigere una trilogia — Con un background negli effetti visivi e nell’animazione, il regista Jeff Fowler spiega come dirigere la trilogia di Sonic sia stato un sogno diventato realtà.

La volpe, l’echidna e il Riccio — La troupe di produzione e i doppiatori del Team Sonic (Ben Schwartz nel ruolo di Sonic, Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Tails e Idris Elba nel ruolo di Knuckles) ci permettono di dare un’occhiata dietro le quinte della cabina di registrazione.

Follia dal vivo: recitare con i pupazzi — Scoprite cosa significa recitare accanto a pupazzi a grandezza naturale!

Dal serbatoio criogenico a Londra: il mondo di Sonic — Esplorate i progetti di produzione delle numerose e spettacolari location del film.

Team Sonic contro Shadow — Il team responsabile delle epiche sequenze di battaglia tra Team Sonic e Shadow mostra come la pianificazione e la coreografia siano coordinate per massimizzare il realismo.

Un Natale molto Sonic — Il Team Sonic aiuta Babbo Natale a salvare il Natale!

Bloopers — Fatti una risata con il Team Sonic e i suoi amici in questo esilarante video di bloopers!

Scene tagliate

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 2

Durata: 110 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: Blu-ray UHD: HDR Dolby Vision 2.39:1 Letterbox; Blu-ray: 1080p 2.39:1 Letterbox

Formato Audio: Blu-ray UHD: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Tedesco, Spagnolo, Cinese, Ceco, Giapponese, Coreano, Polacco 5.1 Dolby Digital Surround; Blu-ray: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Tedesco, Spagnolo, Cinese, Ceco, Giapponese, Coreano, Polacco 5.1 Dolby Digital Surround

Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Cinese, Ceco, Giapponese, Coreano, Polacco

Sottotitoli: Italiano, Inglese + vari