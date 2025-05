Solo Leveling: la terza stagione potrebbe arrivare nel 2028, ma la produzione resta incerta

La popolarità di Solo Leveling continua a crescere, ma la conferma ufficiale di una terza stagione dell’anime rimane in sospeso. Durante un evento Q&A organizzato da TheWrap, il produttore di Aniplex, Sota Furuhashi, ha dichiarato:

“Credo che sia la domanda più difficile che mi sia stata fatta stasera. Più di chiunque altro, anch’io attendo con ansia una terza stagione! Ma tra la prima e la seconda stagione sono stati realizzati 220.000 fotogrammi d’animazione. E ovviamente, vorrei dare un po’ di respiro agli animatori. Se dipendesse da me, direi di aspettare le prossime Olimpiadi per vedere cosa succederà con una Stagione 3. Ma arrivare al fotogramma numero 220.001 dipenderà da Kaneko-san e A-1 Pictures.”

Il riferimento alle “prossime Olimpiadi” suggerisce una possibile uscita nel 2028, anno in cui si terranno le Olimpiadi di Los Angeles. Questa affermazione, pur essendo stata fatta in tono scherzoso, ha alimentato le speculazioni tra i fan riguardo ai tempi di attesa per la terza stagione.

Tempi di produzione lunghi e supporto dei fan

Durante una sessione AMA su Reddit, è emerso che ogni episodio dell’anime ha richiesto in media circa 10 mesi per essere completato, con alcuni che hanno richiesto addirittura quasi un anno intero. Questo conferma quanto imponente e faticosa sia stata la produzione finora. Inoltre, i produttori hanno sottolineato l’importanza del supporto dei fan per la realizzazione della terza stagione.

Speculazioni sulla data di uscita

Sebbene non esista una data ufficiale di uscita per la terza stagione, alcune fonti suggeriscono una possibile uscita nel 2026. Tuttavia, le parole di Furuhashi sembrano smorzare queste speranze, indicando che i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. Attualmente, la produzione della terza stagione non è ancora stata avviata e dipenderà molto dalla disponibilità dello studio A-1 Pictures e dal supporto dei fan.

Materiale originale e nuovi orizzonti narrativi

Il materiale originale del manhwa conta ancora circa 77 capitoli non adattati, una base solida per realizzare una terza stagione capace di concludere l’arco narrativo principale di Jinwoo in modo epico. Nel frattempo, l’autore Chugong ha ripreso a lavorare su nuove opere, ampliando l’universo di Solo Leveling con nuovi progetti, tra cui lo spin-off Ragnarok, che potrebbe offrire ulteriori sviluppi e prospettive future per l’intero franchise.