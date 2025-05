Solo Leveling: “Serve una Genki-dama!” – Il futuro dell’anime è nelle mani dei fan

I produttori lanciano un appello diretto al pubblico e svelano i tempi incredibili dietro ogni episodio

Una terza stagione? Solo se i fan lo vorranno davvero

Durante un’AMA (Ask Me Anything) su Reddit, Sota Furuhashi (Aniplex) e Atsushi Kaneko (A-1 Pictures), produttori dell’adattamento animato di Solo Leveling, hanno condiviso novità che hanno immediatamente fatto il giro della rete. Alla domanda sull’arrivo di una terza stagione, la risposta è stata tanto diretta quanto sorprendente: nulla è ancora deciso, e la produzione dipenderà dal supporto del pubblico.

“Conoscete la Genki-dama di Dragon Ball? Abbiamo bisogno della vostra energia!”, ha dichiarato Furuhashi. “Se vogliamo realizzare una terza stagione, servirà tutto il supporto e l’energia dei fan. L’ho imparato direttamente da Akira Toriyama!” Un omaggio affettuoso al leggendario creatore di Dragon Ball, scomparso di recente, che ha emozionato moltissimi utenti.

Un lavoro titanico dietro ogni episodio

Non solo il futuro della serie è in bilico, ma anche il processo produttivo si è rivelato estremamente impegnativo. I due produttori hanno spiegato che la realizzazione di ogni singolo episodio può richiedere tra gli 8 mesi e un anno intero di lavoro.

“La produzione inizia molto prima della messa in onda”, hanno detto, “e ogni persona coinvolta dà il massimo per garantire la qualità che i fan si aspettano”. Una rivelazione che fa comprendere meglio quanto impegno ci sia dietro ogni scena animata e quanto il supporto del pubblico sia fondamentale per sostenere questi ritmi.

Il destino di Jinwoo è nelle mani dei fan

Con milioni di lettori del webtoon e un seguito internazionale in continua crescita, Solo Leveling è diventato in poco tempo un fenomeno globale. Ma nonostante il successo, il suo futuro resta incerto. Il messaggio è chiaro: se vogliamo rivedere Jinwoo in azione, dovremo farci sentire.