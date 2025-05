Solo Leveling: svelati i tempi di produzione di ogni episodio dell’anime

Sono tanti i fan di Solo Leveling in tutto il mondo che hanno potuto godere di una delle animazioni più coinvolgenti e incredibili mai realizzate. E solitamente pochissimi sono consapevoli del tempo e dell’impegno profuso degli animatori per serie come Solo Leveling, che, ormai da due stagioni consecutive, ha offerto solo il meglio in ogni episodio. Ciononostante, è fin troppo chiaro che lo studio A-1 Pictures ha messo cuore e anima nel dare vita a portare sul piccolo schermo gli eventi di questo amato manhwa. E i folli tempi di produzione di Solo Leveling suggerisce che i fan potrebbero dover aspettare ancora un po’ per la terza stagione.

In un recente post “Ask Me Anything” sul subreddit dedicato all’animazione, i produttori di Solo Leveling hanno svelato quanto tempo ci vuole in media per completare un episodio, dall’animazione alla localizzazione. E il produttore dell’animazione della serie, Atsushi Kaneko, ha rivelato l’incredibile tempistica di produzione dell’anime e pare che ogni episodio di Solo Leveling richiede dai dieci ai dodici mesi di produzione. La risposta di Kaneko nel thread di Reddit recita: “Ogni episodio richiede circa 10 mesi per essere completato, con alcuni dei più lunghi che possono richiedere fino a 12 mesi“. Mentre per quanto riguarda la localizzazione, lavorano sodo per raggiungere un lancio globale quasi simultaneo. I sottotitoli vengono eseguiti quasi 24 ore su 24 per rispettare le tempistiche di consegna e il doppiaggio richiede in genere dalle 2 alle 3 settimane per episodio.

Potrebbe sembrare del tutto incredibile che un singolo episodio di Solo Leveling richieda quasi un anno intero per essere realizzato. Tuttavia, un solo sguardo alla seconda stagione in particolare, e agli episodi come lo scontro tra Jinwoo e Beru, dimostra che la serie è chiaramente tanto laboriosa quanto afferma il produttore Atsushi Kaneko. L’anime di Solo Leveling non si è limitato ad adattare il manhwa originale scena per scena, ma vi ha anche aggiunto il proprio tocco personale attraverso scene originali, lunghe sequenze di combattimento ed effetti speciali mozzafiato che richiedono un tempo di animazione folle. Inoltre, dato che la seconda stagione di Solo Leveling è uscita esattamente un anno dopo la prima, questa sequenza temporale di dieci-dodici mesi implica che lo studio stesse sicuramente lavorando a più episodi contemporaneamente.

Questo significa che la terza stagione di Solo Leveling dovrebbe essere già in produzione per potere essere lanciata in tempo per l’inverno 2026, ma al momento non ci sono informazioni. Inoltre, questa già intensa programmazione potrebbe peggiorare ulteriormente in vista della terza stagione, soprattutto per come A-1 Pictures ha alzato le aspettative da parte dei fan, che si aspetteranno sicuramente solo il meglio.