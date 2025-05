Solo Leveling: i produttori parlano degli episodi più difficili da animare

La seconda stagione di Solo Leveling ha superato la prima in quasi ogni aspetto, dalla trama generale ai combattimenti di Jinwoo. Ma il miglioramento più significativo riguarda senza dubbio l’animazione della serie. La prima stagione della serie televisiva era già eccezionalmente animata, motivo per cui molti fan attendevano l’annuncio della seconda. Tuttavia, la seconda stagione ha alzato ulteriormente la posta in gioco in termini di animazione, regalando ai fan alcuni dei migliori combattimenti di tutta la serie.

Allo stesso tempo, questo miglioramento delle animazioni ha posto al team di produzione nuove sfide e, a detta loro, questo è stato l’episodio più impegnativo della serie finora. In una recente discussione su Reddit a Sota Furuhashi, il produttore principale, e Atsushi Kaneko, il produttore dell’animazione di Solo Leveling, hanno parlato di quale fase della produzione della serie fosse stata più dispendiosa in termini di tempo e anche quale la più sfidante. In risposta, Atsushi Kaneko ha rivelato che l’episodio 24, o episodio 12 della seconda stagione, che adatta l’attesissimo combattimento tra Jinwoo e il Re delle formiche, lo ha particolarmente colpito.

Kaneko ha rivelato che la maggior parte degli episodi di Solo Leveling in media consisteva in 8000-10.000 frame, ma l’episodio 24 ne aveva 17.000, superando nettamente gli altri. La sua risposta esatta nel thread di Reddit recita: “L’episodio 24 mi ha davvero colpito. Non ricordo la media esatta, ma la maggior parte degli episodi di Solo Leveling in genere aveva tra gli 8.000 e i 10.000 fotogrammi. L’episodio 24 ne aveva circa 17.000, il che eclissa completamente gli altri“.

Anche a occhio nudo lo spettatore capisce che l’episodio 24 è stato curato con grande attenzione. L’episodio è di gran lunga il migliore della serie finora, e non solo perché copre l’attesissimo momento culiminante dell’Arco di Jeju, la battaglia tra Jinwoo e il Re delle Formiche. L’anime ha elevato quello che era già uno dei combattimenti preferiti dai fan del manhwa, più di quanto i fan pensassero possibile. E il fatto che l’episodio sia composto da quasi il doppio dei soliti frame dimostra che lo scontro tra Jinwoo e Beru è davvero il capolavoro dei combattimenti di Solo Leveling finora.

Circa i loro episodi preferiti, Kaneko ha scelto ancora una volta l’episodio 24 affermando che per lui, l’episodio 24 della seconda stagione si distingue e ha unito un livello incredibile di animazione ed emozioni, e sembrava il culmine di tutto ciò che Jinwoo aveva vissuto. Per Sota Furushashi, il suo preferito è l’episodio 21, ovvero l’episodio 9 della seconda stagione che ha causato non poche polemiche tra i fan a causa della rara dimostrazione di emozioni da parte di Jinwoo. Tuttavia, proprio per questo motivo, questo episodio è il preferito di Furuhashi.

Si tratta dell’episodio in cui la madre di Jinwoo torna in vita. Dato che gran parte della serie si concentra su azione e battaglie, quella scena rivela finalmente il nucleo emotivo del suo viaggio.