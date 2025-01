Solo Leveling 2: Jinwoo è pronto a dominare nel nuovo episodio

L’episodio 4 della seconda stagione di Solo Leveling segna un punto di svolta per Sung Jinwoo, che potrebbe finalmente liberarsi del suo status di Hunter di rango E. Con la nuova stagione dell’anime prodotto da A-1 Pictures in pieno svolgimento, i fan stanno seguendo con entusiasmo la trasformazione straordinaria di Jinwoo, già evidente dal primo episodio nel 2024. I primi frame dell’episodio in arrivo, previsto per sabato, rivelano che Jinwoo potrebbe finalmente mostrare al mondo il suo immenso potenziale mentre si sottopone a un nuovo test di valutazione.

Le immagini del nuovo episodio anticipano una rivelazione

I nuovi fotogrammi mostrano figure importanti come Baek Yoonho, Choi Jong-In e Cha Hae-In, membri di alto rango delle varie gilde, che osservano l’incredibile crescita di Jinwoo. Tra le immagini, c’è anche Jinwoo che rivolge il suo sguardo minaccioso verso un avversario sfortunato. L’episodio, intitolato “Devo smettere di fingere”, fa riferimento alla decisione di Jinwoo di non nascondere più la sua capacità unica di aumentare di livello.

L’anteprima ufficiale dell’episodio recita:

“Sentendo la necessità di alzare ulteriormente il suo livello per affrontare il dungeon di rango S ‘Castello dei Demoni’, Jinwoo decide di sottoporsi a una rivalutazione del suo rango per partecipare a raid avanzati. Mentre i membri delle principali gilde iniziano a notare Jinwoo, il cui potere magico è al di là di quanto gli strumenti di misurazione possano quantificare, un’altra persona lo raggiunge.”

Riassunto dell’episodio precedente

L’episodio 3 ha concluso l’arco narrativo del “Castello dei Demoni”, in cui Jinwoo ha ottenuto due dei tre ingredienti necessari per creare l’Elisir della Vita e curare sua madre. La “persona” menzionata nella sinossi ufficiale si riferisce al padre di Jinwoo, Sung Ilhwan, che è stato finalmente introdotto e ha affrontato una battaglia fuori scena contro l’Hunter di rango S Hwang Dongsoo. Sebbene lo scontro non sia stato mostrato, le immagini successive hanno rivelato Dongsoo sconfitto tra le macerie di un grattacielo in fiamme.

La seconda stagione è all’altezza delle aspettative

Con la stagione invernale 2025 ricca di nuove e attese serie, Solo Leveling si è affermato come uno degli anime più attesi. Nonostante le aspettative altissime, i primi episodi della seconda stagione hanno superato ogni previsione. L’arco del “Portale Rosso” è stato entusiasmante e ha costretto Jinwoo a rivelare i suoi poteri, preparandoci a quello che vedremo nel prossimo episodio.

Se la serie manterrà il livello qualitativo attuale nei restanti dieci episodi, Solo Leveling ha buone possibilità di conquistare il titolo di miglior anime della stagione.

Solo Leveling è disponibile in streaming ogni sabato su Crunchyroll.

Fonte Comic Book