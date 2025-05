Slam Dunk arriva in digitale: da giugno disponibile in Giappone l’edizione digitale del manga cult di Takehiko Inoue

Dopo anni di richieste da parte dei fan, Slam Dunk, il celebre manga sportivo di Takehiko Inoue, si prepara finalmente a fare il suo debutto in formato digitale in Giappone. A partire dal 2 giugno 2025, tutti i volumi della serie saranno disponibili per l’acquisto in versione digitale, segnando un momento storico per uno dei titoli più iconici del panorama manga.

Un manga che ha fatto la storia

Pubblicato originariamente tra il 1990 e il 1996 sulla rivista Weekly Shonen Jump, Slam Dunk racconta la storia di Hanamichi Sakuragi, un teppista dal cuore grande che scopre il mondo del basket quasi per caso, finendo per appassionarsi e crescere attraverso lo sport. La serie ha conquistato milioni di lettori grazie al suo mix di comicità, dramma adolescenziale, spirito sportivo e un tratto grafico inconfondibile. Con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, Slam Dunk è oggi considerato uno dei manga più influenti di sempre, capace di ispirare generazioni di appassionati di pallacanestro.

La svolta digitale per i fan

L’uscita in digitale rappresenta un traguardo significativo non solo per i fan, ma anche per l’industria editoriale giapponese, che negli ultimi anni ha accelerato la digitalizzazione dei suoi titoli più amati per raggiungere un pubblico sempre più vasto e internazionale. Sebbene per ora l’uscita sia confermata solo per il Giappone, la notizia ha già acceso le speranze di lettori di tutto il mondo per un’eventuale pubblicazione digitale anche in altre lingue.

Un ritorno sotto i riflettori

Il ritorno di Slam Dunk in questo nuovo formato arriva anche in un momento di grande rinnovato interesse per la serie, complice il successo del film The First Slam Dunk, che ha riportato l’opera sotto i riflettori. Il 2 giugno sarà quindi un appuntamento imperdibile per chi vuole rileggere (o scoprire per la prima volta) uno dei pilastri del manga sportivo.

Disponibile in digitale anche in Italia

In Italia, Slam Dunk è già disponibile in formato digitale su Amazon Kindle, con copertine nuove, traduzioni aggiornate e una diversa suddivisione dei capitoli.

Per quanto riguarda l’edizione digitale giapponese in arrivo il 2 giugno, non è ancora prevista una pubblicazione ufficiale fuori dal Giappone. Tuttavia, considerando il legame con Weekly Shonen Jump, una futura uscita su MANGA Plus non è da escludere.