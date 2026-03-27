Silent Hill f diventa un manga: annunciato adattamento con una storia rivisitata

È stato annunciato l’adattamento manga di Silent Hill f, un progetto che ha subito attirato l’attenzione di chi segue la saga da tempo. Non sarà però una copia precisa del videogioco, perché prenderà anche una direzione un po’ diversa in alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della storia.

Ai disegni ci sarà Ame Gokin, mentre la sceneggiatura è affidata a Ryukishi07, che aveva già lavorato alla storia del gioco. Proprio questo dettaglio è uno dei più interessanti, perché il manga non seguirà esattamente lo stesso percorso narrativo, ma proporrà un finale diverso.

Questa scelta apre a diverse possibilità. Da una parte si mantiene quello che funziona del progetto originale, dall’altra c’è spazio per cambiare qualcosa e proporre una versione leggermente diversa. È una scelta che può rendere il manga interessante anche per chi conosce già il videogioco.

Per quanto riguarda la pubblicazione, il manga verrà distribuito a episodi sulla piattaforma Young Ace UP di Kadokawa, seguendo quindi un formato seriale che permetterà ai lettori di seguire la storia nel tempo.

Silent Hill è una serie che ha sempre avuto un’identità molto forte, soprattutto per il modo in cui costruisce tensione e inquietudine. Trasportare tutto questo in un manga non è semplice, perché cambia completamente il modo in cui viene percepita la narrazione. Proprio per questo, la scelta di affiancare un comparto artistico dedicato e una sceneggiatura che non si limita a copiare il gioco potrebbe fare la differenza.

Al momento non sono stati condivisi molti altri dettagli, ma l’annuncio basta già a creare aspettative. Tra chi è curioso di vedere come verrà adattato questo tipo di horror e chi invece è interessato proprio alle differenze rispetto al videogioco, l’interesse intorno al progetto è già piuttosto evidente. Adesso resta solo da capire quando arriveranno le prime pagine e che tipo di atmosfera riuscirà davvero a trasmettere su carta.