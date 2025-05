Shonen Jump+ lancia la campagna anime dedicata ai One-shot: coinvolti WIT STUDIO, Production I.G e CONTRAIL

In occasione del decimo anniversario di Shonen Jump+, la celebre piattaforma digitale di casa Shueisha ha annunciato un progetto speciale che ha già acceso l’entusiasmo dei fan: la trasformazione di tre one-shot selezionati in veri e propri anime. Un’iniziativa ambiziosa che vede coinvolti alcuni dei nomi più prestigiosi dell’industria dell’animazione giapponese: WIT STUDIO, Production I.G e CONTRAIL.

Un tributo alle gemme nascoste di Jump+

L’annuncio, arrivato attraverso un’immagine celebrativa dal forte impatto visivo, ha confermato che i tre studi si occuperanno di adattare in formato animato alcune gemme nascoste tra le tante storie brevi pubblicate su Jump+. Ancora non si conoscono i titoli dei one-shot scelti per questa campagna, ma la promessa è chiara: si tratterà di opere di grande qualità, selezionate tra le più amate o originali, che hanno saputo distinguersi per contenuto e stile.

Il valore del formato one-shot

Il progetto rappresenta un’occasione unica per valorizzare un formato spesso sottovalutato: il one-shot, racconto autoconclusivo che in poche pagine è in grado di condensare idee innovative, personaggi memorabili e mondi affascinanti. Shonen Jump+ è diventata negli anni una fucina di creatività, lanciando autori e storie che hanno poi ottenuto serie regolari di successo, come “SPY×FAMILY” o “Kaiju No. 8”. Ora, con questa iniziativa, si punta a dare nuova vita anche ai racconti più brevi.

Studi d’animazione d’eccellenza per un progetto speciale

Con studi del calibro di WIT STUDIO (noto per “L’Attacco dei Giganti” e “Vinland Saga”), Production I.G (autore di “Ghost in the Shell”) e CONTRAIL (emergente ma promettente), le aspettative sono altissime. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire quali storie vedremo prendere vita sullo schermo.

Una celebrazione perfetta dei 10 anni di Jump+, all’insegna della sperimentazione e del talento.