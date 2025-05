Sensei Editions: i nuovi annunci della casa editrice al Comicon Napoli 2025

Al Comicon Napoli 2025, Sensei Editions ha annunciato due nuove acquisizioni che abbracciano sensibilità e generi molto diversi tra loro, ma accomunati da un forte impatto emotivo e narrativo. Da una parte un thriller cupo e moderno, dall’altra un racconto delicato e profondo sul desiderio e l’identità.

Denjin N – Vendetta ad alta tensione

Il primo titolo in arrivo è “DENJIN N”, creato da Yuu Kuraishi, Kazu Inabe e Kuu Tanaka. Un manga che si insinua nei meandri della tecnologia e della vendetta, raccontando la storia di una misteriosa entità capace di usare l’elettricità per colpire criminali impuniti. Completo in sei volumi, il titolo mescola suspense, dramma e riflessione etica in un’atmosfera carica di tensione. I fan di Ajin o Death Note troveranno qui un’opera capace di lasciare il segno.

Utsukushi Karada – La bellezza dei silenzi

Accanto al thriller, Sensei Editions propone una scelta completamente diversa: il Boys’ Love “Utsukushi Karada” di Kashima Kotaru, un volume unico dallo stile grafico raffinato e dalla scrittura poetica. L’opera racconta una storia intima e silenziosa, dove i corpi parlano più delle parole e l’amore si rivela attraverso gesti impercettibili. È un manga che tocca corde profonde, adatto a chi cerca emozione e delicatezza in una narrazione breve ma intensa.

Una linea editoriale sempre più coraggiosa

Oltre all’annuncio, Sensei Editions ha lasciato intendere che queste due opere fanno parte di una visione più ampia per il 2025: costruire un catalogo che unisca accessibilità e ricercatezza, capace di incuriosire nuovi lettori e fidelizzare chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Sensei Editions dimostra ancora una volta la volontà di portare in Italia opere che sfidano le etichette e ampliano l’orizzonte del lettore, spaziando dal thriller cupo al Boys’ Love poetico con naturalezza e coerenza. La direzione è chiara e guarda alla qualità senza compromessi, con titoli capaci di sorprendere, commuovere o disturbare — ma sempre con qualcosa da dire.