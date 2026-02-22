Se osservi a lungo la terra | Recensione

La poesia è uno dei generi letterari più inflazionato ma anche più bistrattato. Per secoli è stato uno strumento che ha aiutato l’uomo ad avvicinarsi ad una forma più alta di bellezza. O a descrivere il bello che ci circonda rendendo in parole quello che si provava osservando. Di poesia e bellezza che ci circonda si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. Se osservi a lungo la terra, è un libro scritto da Siméon Jean-Pierre, illustrato da Corvaisier Laurent, tradotto da Chiara Carminati e pubblicato da Lapis Edizioni nell’ottobre 2025.

L’albo illustrato di cui vi parliamo oggi è orchestrato sulle incantevoli parole di Jean-Pierre Siméon. Un testo asciutto, poetico ed essenziale che si muove verso dopo verso in un mondo che ci mostra tutta la sua bellezza. La meraviglia regalata dalla natura e dall’uomo. Un uomo capace di tante emozioni, forti e pervasive come l’amore. Ogni frase è uno squarcio folgorante che apre a orizzonti, paesaggi, pensieri profondi e incantevoli visioni.

Non c’è dunque una vera e propria storia di cui seguire la narrazione. Ma c’è comunque una struttura narrativa fatta di parole e illustrazioni che accompagnano la lettura come in un viaggio lento a passo d’uomo. Un cammino ammirando il paessaggio, respirando a fondo e facendosi conquistare dalla bellezza.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Ciò che rende prezioso questo libro, così magistralmente illustrato da Corvaisier Laurent sulle parole poetiche di Siméon Jean-Pierre è il perfetto abbinamento di questi due elementi. Senza ovviamente tralasciare la traduzione attenta e musicale che Chiara Carminati ne ha fatto. Che ha reso intatta la bellezza e la forza della poetica del testo.

La bellezza della natura viene elevata attraverso le immagini e le parole poetiche facendoci sentire ancor più vicini ad essa. Sfogliando questo libro si sente quasi di riappropriarsi dei propri tempi. Di vedere di nuovo e raggiungere un rapporto più intimo con la bellezza che ci circonda tutti i giorni. Non è dunque una lettura da fare in fretta. Bisogna farlo lentamente, prendendosi del tempo. Il nostro tempo che ci appartiene, per leggere, osservare e ascoltare le sensazioni che ne scaturiscono.

È una vera e propria esperienza di riappropriazione dei nostri tempi, spazi e modi di guardare. In questo, principalmente, risiede la preziosità di questo libro. Ci porta anche ad apprezzare la poesia in maniera più semplice, alla portata di tutti e non su un piano superiore riservata a pochi eletti. Ogni pagina è un dunque un invito ad osservare in maniera lenta e consapevole la bellezza che abbiamo intorno e dentro di noi.

Tutta la potenza del messaggio trasmesso da questo libro non sarebbe stato altrettanto efficace senza le magnifiche illustrazioni di Laurent Corvaisier. Ogni pagina è un quadro che avvolge in mille colori e paesaggi altamente evocativi. Le illustrazioni sono delle stratificazioni di colori caldi e freddi che si fondono l’uno con l’altro in maniera vibrante.

I paesaggi mostrati ci portano a rivedere non solo ciò che è stampato nelle pagine, ma anche luoghi e scenari in cui siamo stati e altri, dentro di noi, che dobbiamo ancora scoprire. Ogni pennellata sembra suggerirci un percorso, un modo di osservare. E ogni direzione che prenderemo converge poi verso il messaggio veicolato dal libro. Quello d’amore per la terra e la vita stessa.

Lapis Edizioni realizza un vero e proprio capolavoro, un prezioso strumento messo alla disposizione di tutti per ritrovare o scoprire la poesia. Sia dentro di noi, sia intorno a noi. Confeziona un libro in maniera impeccabile, sia per l’impaginazione, sia per la qualità di stampa di altissimo livello. Le stupende illustrazioni sono anche valorizzate dal tipo di carta usato, che gli conferisce una maggior potenza e espressività emotiva.

Conclusione – Se osservi a lungo la terra

Se osservi a lungo la terra è un albo illustrato profondamente poetico, penetrante e che accarezza l’anima con estrema delicatezza. Un libro dipinto da pennellate poetiche fatte di parole e illustrazioni evocative e dolci. Si entra in un universo che sembra molto lontano ma in realtà è quello che ci circonda, se solo ci fermassimo davvero ad osservarlo. Un viaggio emotivamente coinvolgente che ci porta ad un nuovo modo di vedere ciò che ci sta intorno. Un albo illustrato che mostra la bellezza narrandola in chiave poetica. In conclusione, Se osservi a lungo la terra è un libro consigliato a chiunque ami la poesia, delle parole e delle immagini. Senza alcun limite d’età e di comprensione.