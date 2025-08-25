SANDA:il trailer principale per l’anime in arrivo a ottobre

Dopo il grande successo di Beastars, Paru Itagaki torna a far parlare di sé con un nuovo progetto che i fan aspettavano da tempo. Si tratta di SANDA, il suo manga che adesso diventa anime grazie a Science Saru, lo studio che di recente abbiamo visto all’opera con Dandadan. La serie debutterà il 3 ottobre 2025 e, insieme all’annuncio, sono arrivati anche un nuovo trailer e una key visual che danno un primo assaggio delle atmosfere della storia.

Il manga di SANDA si distingue per il suo stile unico, dove convivono azione, mistero e riflessioni sociali. Itagaki, che già con Beastars aveva dimostrato di saper creare personaggi profondi e situazioni fuori dagli schemi, anche qui sembra voler spingersi oltre, raccontando qualcosa di diverso e sorprendente. Dal trailer si percepisce subito l’energia della serie: scene veloci, tensione costante e un look che richiama perfettamente le vibrazioni del manga.

Negli ultimi anni Science Saru si è imposto come uno degli studi più interessanti da tenere d’occhio, capace di portare sullo schermo idee particolari con uno stile che non passa inosservato. Lo si è visto con Dandadan e in altri progetti che hanno fatto parlare di sé per lo stile unico e riconoscibile. L’unione tra l’immaginario di Paru Itagaki e l’approccio visivo di questo studio promette un risultato capace di distinguersi nel panorama degli anime autunnali.

La key visual appena diffusa mette subito in chiaro il mood della serie, con tinte misteriose e dettagli che invitano a farsi domande ancora prima di guardare il primo episodio. È evidente che SANDA punterà a sorprendere e a incuriosire, costruendo attorno ai protagonisti un intreccio che tiene con il fiato sospeso.

Con l’uscita fissata per ottobre, l’attesa è già altissima. Tra l’autrice che ha già dimostrato il suo talento con Beastars e uno studio come Science Saru al timone, le aspettative non p