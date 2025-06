Sanda: rivelato il nuovo trailer dell’anime tratto dal manga di Paru Itagaki

Grandi novità per i fan di Paru Itagaki, l’autrice di Beastars. È stato finalmente rivelato il nuovo trailer dell’adattamento anime di Sanda, la sua opera più recente, e con esso arriva anche la data di uscita ufficiale: 3 ottobre 2025. Il progetto è prodotto dallo studio Science Saru, già noto per titoli come Dandadan, e promette uno stile visivo unico e un tono fuori dagli schemi, perfettamente in linea con il mondo surreale e provocatorio di Itagaki.

Un trailer che promette ironia e inquietudine

Il nuovo trailer offre uno sguardo più approfondito sull’atmosfera di Sanda: un mix di satira sociale, mistero e surrealismo. Il protagonista, Sanda Claus, vive in un mondo dove Babbo Natale è un concetto ormai dimenticato, in una società distopica che mette in discussione i valori tradizionali. Le immagini mostrano sequenze dinamiche, un character design espressivo e un ritmo narrativo che alterna leggerezza e tensione, tipico dello stile Itagaki.

Science Saru alla regia dell’assurdo

Affidare l’adattamento a Science Saru è una scelta perfettamente coerente. Lo studio, celebre per la sua sperimentazione visiva e la capacità di gestire narrazioni complesse e fuori dagli schemi (Dandadan, Devilman Crybaby), sembra il team ideale per portare sullo schermo il mondo distorto, ironico e simbolico di Sanda. Il trailer conferma questa direzione, mostrando animazioni fluide, colori accesi e una regia che gioca con la deformazione della realtà.

In arrivo a ottobre 2025

L’anime debutterà in Giappone il 3 ottobre 2025, ma ci si aspetta una distribuzione internazionale, considerata la popolarità di Paru Itagaki e l’interesse crescente attorno alla serie. Con Sanda, l’autrice torna a mescolare critica sociale e immaginario grottesco, promettendo un’opera animata tanto spiazzante quanto originale.