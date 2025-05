Sakamoto Days lancia un nuovo trailer per la seconda parte dell’anime

La prima stagione della serie anime di Sakamoto Days è finalmente prossima al ritorno con la sua seconda parte e Netflix e TMS Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer e un nuovo poster imperdibili per tutti i fan. Il trailer spinge l’imminente seconda parte dell’anime, in uscita il 14 luglio su Netflix. Il trailer presenta numerose nuove scene d’azione molto dinamiche, che hanno reso la serie popolare fin dall’inizio, fino al grande scontro alla Tokyo Tower. A fondo pagina è possibile guardare il nuovo trailer.

Come si può vedere dal nuovo trailer di Sakamoto Days, ci sono momenti particolarmente cupi, come la scena di un sicario che minaccia la moglie di Taro Sakamoto per arrivare a lui, mescolati all’umorismo distintivo che ha reso Sakamoto Days una serie godibile. La seconda parte di Sakamoto Days sembra essere identica alla prima, con numerose scene ben animate da TMS Entertainment che distinguono la serie dal resto dell’anime di questa stagione

La serie televisiva di Sakamoto Days adatta gli eventi presenti nel manga di Yuto Suzuki. La prima parte, composta da 11 episodi, ha debuttato l’11 gennaio e racconta le vicende di Taro Sakamoto, un sicario in pensione un tempo considerato il migliore nel suo campo. Decide di cambiare completamente vita quando si innamora di una commessa di un minimarket, che vorrebbe sposare e avere una famiglia. Ma, a condizione di sposarla, le deve promettere che non avrebbe abbandonato la vita da sicario. Inizialmente riesce a mantenere la promessa senza problemi, ma in seguito diventa sempre più difficile poiché altri sicari lo prendono di mira per prendergli la testa.

Il manga e l’anime hanno rapidamente conquistato tanti fan per la premessa interessante, la commedia anticonformista e il mix di umorismo e azione. Ad esempio sebbene Sakamoto fosse un sicario professionista, appare sovrappeso proprio come un padre di mezza età. Gran parte dell’umorismo deriva dalla capacità di Sakamoto di compiere grandi imprese nonostante la sua condizione fisica.

Netflix considera l’anime Sakamoto Days uno dei più grandi progetti nel 2025, andando ad ampliare il vasto catalogo che offre ai suoi abbonati. Oggigiorno le serie anime sono fondamentale in quanto hanno conquistato fan di tutte le età e c’è ancora margine di crescita.