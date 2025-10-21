Sakamoto Days: il live-action si mostra in un nuovo trailer

Sakamoto Days è riuscito a conquistare tantissimi appassionati in tutto il mondo in poco tempo dalla serializzazione del manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki. Il manga shonen in questione ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha nel 2020 ed è tutt’ora in corso anche se chiaramente, come accade costantemente, Sakamoto Days ha ricevuto un’importante spinta mediatica con l’adattamento anime. La prima stagione, prodotta dallo studio di animazione prodotto TMS Entertainment, è andata in onda da gennaio a settembre 2025 dopo essere stata annunciata l’anno precedente.

Il successo della serie televisiva e del manga ha portato all’annuncio di un nuovo progetto speciale, ossia il primo live-action di Sakamoto Days, annunciato da Toho. Il live-action sarà diretto da Yūichi Fukuda, il regista che ha lavorato ai live-action di Gintama mentre Ren Meguro interpreterà proprio il protagonista Taro Sakamoto. Recentemente l’insider WSJ_manga ha condiviso sulla sua pagina X il nuovo trailer del live-action che vede i protagonisti principali in azione tra cui Fumiya Takahashi, l’attore che interpreterà Shin Asakura. Il live-action sarà lanciato nei cinema giapponesi durante la Golden Week del prossimo anno, nel 2026.

Il manga di Sakamoto Days ha ricevuto un’accoglienza importante dopo essere stato nominato come Best Print Manga al Next Manga Award del 2021. In Italia, Panini Comics ha annunciato la serie in occasione del Lucca Comics & Games 2021 e viene pubblicata sotto l’etichetta Planet Manga nella collana Generation Manga dal 2022. Gli eventi del manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki ruotano attorno al protagonista Taro Sakamoto, che svolge l’attività di assassino, temuto e ammirato da chiunque lo conosca fino al giorno in sui si innamora. Infatti dal momento in cui conosce la sua futura moglie, decide di ritirarsi dal lavoro e, con la paternità e il trascorrere del tempo, ingrassa. Il paffuto gestore di un tranquillo negozio di quartiere è in realtà un ex sicario leggendario intento a proteggere la sua famiglia dai pericoli.