Sakamoto Celebration Variant Collection: J-POP omaggia il maestro al Napoli Comicon 2025

Il Napoli Comicon 2025 è entrato nel vivo, e l’entusiasmo è alle stelle grazie alla presenza del maestro Yuto Sakamoto. Per celebrare il suo arrivo in Italia, J-POP Manga ha presentato la Sakamoto Celebration Variant Collection, una serie esclusiva di edizioni variant dedicate ai primi volumi delle sue opere più iconiche. Le variant sono già disponibili presso gli stand J-POP all’interno della fiera e stanno richiamando fan e collezionisti da ogni parte d’Italia.

Edizioni limitate con contenuti extra

Ogni volume della collezione si presenta con copertine alternative a tiratura limitata, realizzate per valorizzare lo stile visivo inconfondibile di Sakamoto. Le cover, tutte inedite, sono impreziosite da inserti speciali che includono bozzetti originali, commenti dell’autore e curiosità sulla realizzazione delle opere. Un’occasione imperdibile non solo per chi segue da anni il lavoro del maestro, ma anche per chi si avvicina ora ai suoi manga.

I titoli coinvolti e il successo in fiera

Le edizioni variant esclusive dedicate alle opere del maestro Yuto Sakamoto stanno riscuotendo grande successo tra i visitatori del Comicon Napoli 2025. I volumi selezionati per questa celebrazione includono alcuni dei titoli più rappresentativi della sua carriera: #DRCL midnight children 1, Innocent 1, The Climber 1 e Masurao – Pronto a combattere 1. Le variant sono disponibili in esclusiva presso lo stand J-POP Manga durante la manifestazione, ma l’editore ha già annunciato che il progetto proseguirà per tutto il 2025, con nuove iniziative e ristampe speciali anche in occasione di altre fiere ed eventi dedicati al fumetto.

Un tributo che i fan ricorderanno a lungo

La presenza di Sakamoto e il lancio della Celebration Collection rendono questa edizione del Comicon particolarmente memorabile. J-POP ha voluto non solo rendere omaggio al talento del mangaka, ma anche offrire ai lettori italiani un’esperienza unica e irripetibile. E il pubblico ha risposto con entusiasmo: le file agli stand parlano chiaro, il maestro è stato accolto con tutto il calore che merita.