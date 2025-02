Sailor Moon e il Multiverso nascosto: come la serie ha giocato con il tempo

Il viaggio nel tempo non è esattamente il primo concetto che viene in mente quando si parla di Sailor Moon, eppure la serie ha costantemente giocato con il concetto di linee temporali alternative, anche senza renderlo un elemento centrale della trama. Seppur il flusso temporale sia sorvegliato da Sailor Pluto, la guardiana della Porta dello Spazio-Tempo, più volte nella serie i personaggi principali alterano il corso degli eventi, spesso senza che le conseguenze siano esplorate a fondo.

Tra inversioni del tempo, paradossi e nuove linee temporali, il franchise potrebbe essere molto più complesso di quanto sembri. Ecco un’analisi di come Sailor Moon, Chibi Moon e Chibi Chibi abbiano influenzato il destino dell’universo con i loro poteri.

Sailor Moon e la riscrittura della realtà

Una delle manifestazioni più evidenti del controllo sul tempo si verifica quando Sailor Moon, nei panni di Princess Serenity, utilizza il potere del Cristallo d’Argento per ripristinare la Terra dopo un evento catastrofico. Un esempio chiave si trova nell’arco di Sailor Saturn: dopo che la guerriera della distruzione usa la sua falce per annientare il male, il mondo viene riportato alla normalità da Princess Serenity.

Ma cosa significa questo sul piano temporale? O la realtà viene completamente riscritta cancellando il passato, oppure nasce una nuova linea temporale che si distacca dall’originale. Lo stesso principio si applica ogni volta che Princess Serenity annulla eventi su larga scala, suggerendo che l’universo di Sailor Moon potrebbe contenere molteplici dimensioni parallele.

Chibi Moon e il paradosso del passato

Sailor Chibi Moon è un altro esempio perfetto di come il viaggio nel tempo influenzi la storia. Essendo la figlia di Sailor Moon e Tuxedo Mask, proviene dal futuro e torna nel passato per affinare i suoi poteri. Tuttavia, non si tratta di un singolo viaggio: Chibi Moon torna più volte e interagisce a lungo con la sua versione più giovane della madre, stabilendo un legame che inevitabilmente cambia il corso degli eventi.

Se nel futuro Neo Queen Serenity ha una relazione complessa con Chibi Moon, il fatto che quest’ultima abbia vissuto con la sua versione più giovane potrebbe alterare il loro rapporto una volta che il tempo avanza di nuovo. Questo porta a una domanda fondamentale: il futuro si riscrive costantemente oppure le azioni di Chibi Moon creano una serie di universi paralleli con destini diversi?

Un altro personaggio che sconvolge l’equilibrio temporale è Sailor Chibi Chibi, la misteriosa bambina che appare in Sailor Moon Cosmos e che si rivela essere la versione futura di Sailor Cosmos. La sua missione è chiara: impedire la creazione di Sailor Chaos e, di conseguenza, cambiare radicalmente il futuro.

A differenza di Chibi Moon, il cui impatto sulla linea temporale è più sottile, Chibi Chibi ha intenzioni esplicite di alterare il corso della storia. Ciò significa che ogni sua azione potrebbe generare infinite ramificazioni del tempo, o che ogni volta che un cambiamento avviene, una vecchia linea temporale viene distrutta per far posto a una nuova.

infinite possibilità per il futuro della serie

Nonostante il continuo gioco con il tempo, Sailor Moon si è sempre concentrato su una sola linea narrativa principale, lasciando inesplorate tutte le possibili realtà alternative. Ma cosa accadrebbe se la serie decidesse di approfondire queste timeline?

Le possibilità sarebbero infinite. Dall’esplorazione di un futuro dove Sailor Chaos esiste, a versioni in cui Chibi Moon non ha mai viaggiato nel passato, il franchise potrebbe espandersi con nuove storie e spinoff dedicati a queste realtà parallele. Il viaggio nel tempo in Sailor Moon non è solo un espediente narrativo: è un elemento chiave che potrebbe dare alla serie ancora più spazio per evolversi.

Fonte Comic Book