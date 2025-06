Reincarnated into Google Play World: anime e tecnologia si incontrano nella nuova serie di Wit Studio

Il mondo dell’animazione giapponese non smette mai di sorprendere con collaborazioni originali e progetti fuori dagli schemi. L’ultima novità arriva da una partnership inaspettata tra Google Play e Wit Studio, una delle case di produzione più acclamate degli ultimi anni. Il risultato? Reincarnated into Google Play World, una serie di cortometraggi anime ambientati in un universo dove le app prendono vita e diventano protagoniste di storie avventurose, stravaganti e ricche di riferimenti alla cultura digitale.

Un progetto anime pensato per il mondo mobile

L’obiettivo del progetto è tanto semplice quanto geniale: promuovere l’ecosistema del Google Play Store attraverso un linguaggio narrativo coinvolgente e vicino al pubblico giovane. In un’epoca in cui le app sono ormai parte integrante della vita quotidiana, Reincarnated into Google Play World immagina cosa accadrebbe se un essere umano si reincarnasse in un mondo popolato dalle app più famose, tra giochi, utility, social network e applicazioni per la produttività.

Wit Studio porta la sua firma d’autore

A dare vita a questo mondo è Wit Studio, lo studio d’animazione noto per capolavori come L’Attacco dei Giganti (stagioni 1-3), Ranking of Kings e Spy x Family (in collaborazione con CloverWorks). La qualità visiva dei corti si preannuncia dunque altissima, con animazioni curate, design accattivanti e storytelling in grado di equilibrare umorismo, azione e un pizzico di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia.

Una trovata promozionale intelligente (e ben accolta)

L’iniziativa, oltre a essere un’operazione di marketing intelligente da parte di Google, ha già attirato l’attenzione degli appassionati grazie al primo teaser e agli artwork promozionali. Ogni episodio esplorerà una diversa “zona” del Google Play World, mettendo in scena interazioni tra personaggi ispirati alle app e l’umano reincarnato, offrendo sia momenti di puro intrattenimento che spunti di riflessione.

Quando e dove seguirlo

I cortometraggi saranno rilasciati gratuitamente attraverso i canali ufficiali di Google Play e YouTube, rendendo il progetto accessibile a tutti. Non è ancora stata annunciata una data precisa per il debutto, ma il primo episodio è previsto per la stagione estiva 2025.